https://ria.ru/20240228/konflikt-1930001418.html

МИД России предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину

МИД России предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину - РИА Новости, 28.02.2024

МИД России предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину

Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как непосредственную эскалацию, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:02

2024-02-28T15:02

2024-02-28T15:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как непосредственную эскалацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге."Здесь нет никаких рисков, это и есть эскалация. Каждая поставка вооружений ведет к эскалации, каждый очередной транш, который идет на цели войны, проводимой киевским режимом, это и есть эскалация. Поэтому если еще к этому добавятся официально поставляемые или рекрутируемые в качестве каких-то новых форм наемничества представители ЕС, я уж не знаю, как они их назовут, "наемниками", "наймитами", я не знаю. Поэтому безусловно это будет не риском эскалации, а непосредственно эскалация", — сказала она.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

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