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МИД России предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 28.02.2024 (обновлено: 15:08 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/konflikt-1930001418.html
МИД России предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину
МИД России предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину - РИА Новости, 28.02.2024
МИД России предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину
Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как непосредственную эскалацию, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:02
2024-02-28T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
эммануэль макрон
мария захарова
евросоюз
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как непосредственную эскалацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге."Здесь нет никаких рисков, это и есть эскалация. Каждая поставка вооружений ведет к эскалации, каждый очередной транш, который идет на цели войны, проводимой киевским режимом, это и есть эскалация. Поэтому если еще к этому добавятся официально поставляемые или рекрутируемые в качестве каких-то новых форм наемничества представители ЕС, я уж не знаю, как они их назовут, "наемниками", "наймитами", я не знаю. Поэтому безусловно это будет не риском эскалации, а непосредственно эскалация", — сказала она.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html
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в мире, россия, украина, москва, эммануэль макрон, мария захарова, евросоюз, нато, габриэль атталь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Евросоюз, НАТО, Габриэль Атталь
МИД России предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину

Захарова: РФ воспримет отправку западных военных на Украину как прямую эскалацию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как непосредственную эскалацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
"Здесь нет никаких рисков, это и есть эскалация. Каждая поставка вооружений ведет к эскалации, каждый очередной транш, который идет на цели войны, проводимой киевским режимом, это и есть эскалация. Поэтому если еще к этому добавятся официально поставляемые или рекрутируемые в качестве каких-то новых форм наемничества представители ЕС, я уж не знаю, как они их назовут, "наемниками", "наймитами", я не знаю. Поэтому безусловно это будет не риском эскалации, а непосредственно эскалация", — сказала она.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время конференции в поддержку Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
"Сигнал всем". Что стоит за словами Макрона о войсках НАТО на Украине
27 февраля, 14:07
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
27 февраля, 13:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваЭммануэль МакронМария ЗахароваЕвросоюзНАТОГабриэль Атталь
 
 
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