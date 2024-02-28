Кличко сделал шокирующее заявление о ВСУ из-за Авдеевки
Кличко: после Авдеевки ВСУ ждет эффект домино без помощи Запада
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. После Авдеевки ВСУ ждет эффект домино без помощи Запада, заявил Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко. Об этом пишет издание Focus.
"Вы видели Авдеевку? <...> И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино", — сказал он.
"Вы видели Авдеевку? <...> И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино", — сказал он.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка.
Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.