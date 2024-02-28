https://ria.ru/20240228/klichko-1929936644.html

Кличко сделал шокирующее заявление о ВСУ из-за Авдеевки

Кличко сделал шокирующее заявление о ВСУ из-за Авдеевки - РИА Новости, 28.02.2024

Кличко сделал шокирующее заявление о ВСУ из-за Авдеевки

"Вы видели Авдеевку? <...> И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T11:20

2024-02-28T11:20

2024-02-28T11:20

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. После Авдеевки ВСУ ждет эффект домино без помощи Запада, заявил Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко. Об этом пишет издание Focus."Вы видели Авдеевку? <...> И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино", — сказал он.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка. Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.

https://ria.ru/20240228/rossiya-1929930293.html

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в мире, вооруженные силы украины, авдеевка, россия