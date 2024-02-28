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Кличко сделал шокирующее заявление о ВСУ из-за Авдеевки - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/klichko-1929936644.html
Кличко сделал шокирующее заявление о ВСУ из-за Авдеевки
Кличко сделал шокирующее заявление о ВСУ из-за Авдеевки - РИА Новости, 28.02.2024
Кличко сделал шокирующее заявление о ВСУ из-за Авдеевки
"Вы видели Авдеевку? <...> И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:20
2024-02-28T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
авдеевка
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. После Авдеевки ВСУ ждет эффект домино без помощи Запада, заявил Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко. Об этом пишет издание Focus."Вы видели Авдеевку? &lt;...&gt; И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино", — сказал он.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка. Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
https://ria.ru/20240228/rossiya-1929930293.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929916544.html
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в мире, вооруженные силы украины, авдеевка, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, Россия
Кличко сделал шокирующее заявление о ВСУ из-за Авдеевки

Кличко: после Авдеевки ВСУ ждет эффект домино без помощи Запада

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. После Авдеевки ВСУ ждет эффект домино без помощи Запада, заявил Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко. Об этом пишет издание Focus.

"Вы видели Авдеевку? <...> И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино", — сказал он.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Через несколько часов. Ответ России Западу обескуражил британцев
Вчера, 10:53
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка.

Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
В конгрессе США забили тревогу из-за шага Путина
Вчера, 09:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныАвдеевкаРоссия
 
 
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