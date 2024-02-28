https://ria.ru/20240228/klaster-1929949016.html
Бочкарев: деловой кластер возле Белорусской площади достроят к 2026 году
Бочкарев: деловой кластер возле Белорусской площади достроят к 2026 году - РИА Новости, 28.02.2024
Бочкарев: деловой кластер возле Белорусской площади достроят к 2026 году
Деловой кластер возле Белорусской площади, состоящий из трех зданий и различных общественных пространств, планируется достроить к 2026 году, сообщил заммэра... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:04
2024-02-28T12:04
2024-02-28T12:04
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Деловой кластер возле Белорусской площади, состоящий из трех зданий и различных общественных пространств, планируется достроить к 2026 году, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Общая площадь трех деловых зданий составит 144 тысячи квадратных метров. Новая точка деловой активности создаст 12,5 тысячи новых рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Строительство бизнес-кластера ведется на 1-й улице Ямского Поля с декабря 2021 года. Три офисных корпуса войдут в состав многофункционального комплекса Slava, строящегося в несколько очередей. Офисный центр возводится девелопером MR Group совместно с ООО "ПроГород" в составе четвертой очереди. "В составе комплекса появятся места для проведения различных мероприятий и киноклуб. Для подростков предусмотрено размещение киберспортивного клуба, а для детей будет оборудована детская площадка. Центром притяжения станет общественное пространство "Хронограф" площадью более 8 тысяч квадратных метров – появится пешеходная улица, которая соединит центральную городскую площадь с близлежащими кварталами, детский сад, образовательный центр, фитнес-клуб с бассейном площадью 3,1 тысячи квадратных метров, а также магазины, кафе и рестораны", – рассказал Бочкарев. Еще одним городским пространством станет пешеходный мост, который пройдет над железнодорожными путями и соединит две части комплекса, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231219/most-1916688339.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Деловой кластер возле Белорусской площади, состоящий из трех зданий и различных общественных пространств, планируется достроить к 2026 году, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Общая площадь трех деловых зданий составит 144 тысячи квадратных метров. Новая точка деловой активности создаст 12,5 тысячи новых рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Строительство бизнес-кластера ведется на 1-й улице Ямского Поля с декабря 2021 года. Три офисных корпуса войдут в состав многофункционального комплекса Slava, строящегося в несколько очередей. Офисный центр возводится девелопером MR Group
совместно с ООО "ПроГород" в составе четвертой очереди.
"В составе комплекса появятся места для проведения различных мероприятий и киноклуб. Для подростков предусмотрено размещение киберспортивного клуба, а для детей будет оборудована детская площадка. Центром притяжения станет общественное пространство "Хронограф" площадью более 8 тысяч квадратных метров – появится пешеходная улица, которая соединит центральную городскую площадь с близлежащими кварталами, детский сад, образовательный центр, фитнес-клуб с бассейном площадью 3,1 тысячи квадратных метров, а также магазины, кафе и рестораны", – рассказал Бочкарев.
Еще одним городским пространством станет пешеходный мост, который пройдет над железнодорожными путями и соединит две части комплекса, добавляется в сообщении.
Бочкарев: через реку Сосенку в Новой Москве построят мост