https://ria.ru/20240228/klaster-1929949016.html

Бочкарев: деловой кластер возле Белорусской площади достроят к 2026 году

Бочкарев: деловой кластер возле Белорусской площади достроят к 2026 году - РИА Новости, 28.02.2024

Бочкарев: деловой кластер возле Белорусской площади достроят к 2026 году

Деловой кластер возле Белорусской площади, состоящий из трех зданий и различных общественных пространств, планируется достроить к 2026 году, сообщил заммэра... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:04

2024-02-28T12:04

2024-02-28T12:04

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Деловой кластер возле Белорусской площади, состоящий из трех зданий и различных общественных пространств, планируется достроить к 2026 году, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Общая площадь трех деловых зданий составит 144 тысячи квадратных метров. Новая точка деловой активности создаст 12,5 тысячи новых рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Строительство бизнес-кластера ведется на 1-й улице Ямского Поля с декабря 2021 года. Три офисных корпуса войдут в состав многофункционального комплекса Slava, строящегося в несколько очередей. Офисный центр возводится девелопером MR Group совместно с ООО "ПроГород" в составе четвертой очереди. "В составе комплекса появятся места для проведения различных мероприятий и киноклуб. Для подростков предусмотрено размещение киберспортивного клуба, а для детей будет оборудована детская площадка. Центром притяжения станет общественное пространство "Хронограф" площадью более 8 тысяч квадратных метров – появится пешеходная улица, которая соединит центральную городскую площадь с близлежащими кварталами, детский сад, образовательный центр, фитнес-клуб с бассейном площадью 3,1 тысячи квадратных метров, а также магазины, кафе и рестораны", – рассказал Бочкарев. Еще одним городским пространством станет пешеходный мост, который пройдет над железнодорожными путями и соединит две части комплекса, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231219/most-1916688339.html

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Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы