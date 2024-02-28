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В Китае призвали расширять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 28.02.2024
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04:41 28.02.2024 (обновлено: 10:26 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/kitay-1929894698.html
В Китае призвали расширять сотрудничество с Россией
В Китае призвали расширять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 28.02.2024
В Китае призвали расширять сотрудничество с Россией
Китай и Россия должны укреплять политическое и стратегическое взаимодоверие, расширять стратегическое сотрудничество, заявил замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T04:41
2024-02-28T10:26
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ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Китай и Россия должны укреплять политическое и стратегическое взаимодоверие, расширять стратегическое сотрудничество, заявил замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун. "Стороны должны использовать 75-летнюю годовщину установления дипломатических отношений в качестве новой отправной точки, поддерживать тесные контакты на высоком уровне, продолжать укреплять политическое и стратегическое взаимодоверие, расширять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество, углублять практическое сотрудничество во всех сферах", – приводит МИД КНР слова Сунь Вэйдуна, который провел консультации в Москве со своим российским коллегой Андреем Руденко, а также встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Сунь Вэйдун также отметил, что российско-китайские отношения находятся на лучшем этапе истории.Как указали ранее в МИД России, в контексте отмечаемого в этом году 75-летнего юбилея установления дипломатических отношений между государствами стороны "констатировали беспрецедентно высокий уровень российско-китайских связей, их особый доверительный характер, устойчивость и стабильность, базирующиеся на глубоких исторических традициях, взаимном уважении и поддержке". Также дипломаты подтвердили настрой на дальнейшее наращивание практического сотрудничества и внешнеполитической координации в интересах укрепления региональной и глобальной безопасности и стабильности.
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китай, россия, москва, андрей руденко, сергей лавров, в мире
Китай, Россия, Москва, Андрей Руденко, Сергей Лавров, В мире
В Китае призвали расширять сотрудничество с Россией

Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун призвал расширять сотрудничество с Россией

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и заместитель Министра иностранных дел Китайской Народной Республики Сунь Вэйдун во время встречи в Москве
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и заместитель Министра иностранных дел Китайской Народной Республики Сунь Вэйдун во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и заместитель Министра иностранных дел Китайской Народной Республики Сунь Вэйдун во время встречи в Москве
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ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Китай и Россия должны укреплять политическое и стратегическое взаимодоверие, расширять стратегическое сотрудничество, заявил замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун.
"Стороны должны использовать 75-летнюю годовщину установления дипломатических отношений в качестве новой отправной точки, поддерживать тесные контакты на высоком уровне, продолжать укреплять политическое и стратегическое взаимодоверие, расширять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество, углублять практическое сотрудничество во всех сферах", – приводит МИД КНР слова Сунь Вэйдуна, который провел консультации в Москве со своим российским коллегой Андреем Руденко, а также встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Сунь Вэйдун также отметил, что российско-китайские отношения находятся на лучшем этапе истории.
Как указали ранее в МИД России, в контексте отмечаемого в этом году 75-летнего юбилея установления дипломатических отношений между государствами стороны "констатировали беспрецедентно высокий уровень российско-китайских связей, их особый доверительный характер, устойчивость и стабильность, базирующиеся на глубоких исторических традициях, взаимном уважении и поддержке". Также дипломаты подтвердили настрой на дальнейшее наращивание практического сотрудничества и внешнеполитической координации в интересах укрепления региональной и глобальной безопасности и стабильности.
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