https://ria.ru/20240228/khinshteyn-1929963840.html
Российским мужчинам красить губы никто не запретит, заявил депутат
Российским мужчинам красить губы никто не запретит, заявил депутат - РИА Новости, 28.02.2024
Российским мужчинам красить губы никто не запретит, заявил депутат
Никто не может запретить мужчине красить губы или наращивать ногти, но появление в общественных местах с символикой ЛГБТ* подпадает под закон "О защите детей от РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:00
2024-02-28T13:00
2024-02-28T13:00
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Никто не может запретить мужчине красить губы или наращивать ногти, но появление в общественных местах с символикой ЛГБТ* подпадает под закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. "Что касается внешнего облика - никто не собирается идти по пути Северной Кореи с одобренным списком мужских причесок. Если взрослый мужчина хочет красить губы и наращивать ногти, запретить ему это никто не может. А вот появляться в общественных местах с символикой экстремистской организации - это другая история, подпадающая под действие федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", который, напомню, работает с 2013 года", - сказал он. По словам Хинштейна, когда идет речь о ЛГБТ*-пропаганде, распространении деструктивных идей экстремистской организации, нужно понимать, что суд оценивает совокупность факторов при вынесении решения. "И не стоит повторять страшилки о возвращении "статьи за мужеложство" - сейчас государство последовательно защищает детей от ЛГБТ*-пропаганды. Взрослые же граждане могут жить, как считают нужным, но помня, что их свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека", - добавил парламентарий. В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Закон, установивший запрет на ЛГБТ*-пропаганду среди российских граждан - как взрослых, так и несовершеннолетних, - вступил в силу в декабре 2022 года.* Запрещенное в России экстремистское движение.
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общество, россия, александр хинштейн, госдума рф
Общество, Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Российским мужчинам красить губы никто не запретит, заявил депутат
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Никто не может запретить мужчине красить губы или наращивать ногти, но появление в общественных местах с символикой ЛГБТ* подпадает под закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«
"Что касается внешнего облика - никто не собирается идти по пути Северной Кореи с одобренным списком мужских причесок. Если взрослый мужчина хочет красить губы и наращивать ногти, запретить ему это никто не может. А вот появляться в общественных местах с символикой экстремистской организации - это другая история, подпадающая под действие федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", который, напомню, работает с 2013 года", - сказал он.
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По словам Хинштейна, когда идет речь о ЛГБТ*-пропаганде, распространении деструктивных идей экстремистской организации, нужно понимать, что суд оценивает совокупность факторов при вынесении решения.
"И не стоит повторять страшилки о возвращении "статьи за мужеложство" - сейчас государство последовательно защищает детей от ЛГБТ*-пропаганды. Взрослые же граждане могут жить, как считают нужным, но помня, что их свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека", - добавил парламентарий.
В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Закон, установивший запрет на ЛГБТ*-пропаганду среди российских граждан - как взрослых, так и несовершеннолетних, - вступил в силу в декабре 2022 года.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
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