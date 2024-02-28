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Азербайджан будет проводить опреснение воды Каспийского моря - РИА Новости, 28.02.2024
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14:43 28.02.2024 (обновлено: 14:46 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/kaspiy-1929996832.html
Азербайджан будет проводить опреснение воды Каспийского моря
Азербайджан будет проводить опреснение воды Каспийского моря - РИА Новости, 28.02.2024
Азербайджан будет проводить опреснение воды Каспийского моря
В Азербайджане будет проводиться опреснение воды Каспийского моря, заявил в среду председатель государственного агентства водных ресурсов республики Заур... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:43
2024-02-28T14:46
в мире
азербайджан
каспийское море
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БАКУ, 28 фев – РИА Новости. В Азербайджане будет проводиться опреснение воды Каспийского моря, заявил в среду председатель государственного агентства водных ресурсов республики Заур Микаилов. "В Азербайджане будет проводиться опреснение морской воды. Соответствующие предложения уже внесли 10 иностранных компаний. Мы сможем добиться очищения от бактерий технической воды. Техническую воду можно будет использовать только в промышленности и декоративном озеленении", - сказал глава госагентства на слушаниях "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы", проведенных совместно комитетами парламента по природным ресурсам, энергетике и экологии и аграрной политике. Ранее Микаилов заявлял, что Азербайджан из-за глобальных изменений климата стал страной с очень ограниченными водными ресурсами, по состоянию на 2022 год они сократились с 30 миллиардов кубометров до 17 миллиардов кубометров поверхностных вод. В Азербайджане имеются 8,4 тысячи крупных и мелких рек, из них 850 имеют длину более 10 километров, а 24 - свыше 100 километров. Кроме того, в стране есть более 250 озер с пресной и соленой водой. В республике было создано более 60 водохранилищ. Наиболее значительным из них является Мингечевирское водохранилище, чей общий объем составляет 16 миллионов кубометров.
https://ria.ru/20230706/nauka-1882320931.html
https://ria.ru/20230226/opresnenie-1854363910.html
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в мире, азербайджан, каспийское море
В мире, Азербайджан, Каспийское море
Азербайджан будет проводить опреснение воды Каспийского моря

Власти Азербайджана хотят проводить опреснение воды Каспийского моря

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКаспийское море в Махачкале
Каспийское море в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Каспийское море в Махачкале. Архивное фото
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БАКУ, 28 фев – РИА Новости. В Азербайджане будет проводиться опреснение воды Каспийского моря, заявил в среду председатель государственного агентства водных ресурсов республики Заур Микаилов.
«
"В Азербайджане будет проводиться опреснение морской воды. Соответствующие предложения уже внесли 10 иностранных компаний. Мы сможем добиться очищения от бактерий технической воды. Техническую воду можно будет использовать только в промышленности и декоративном озеленении", - сказал глава госагентства на слушаниях "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы", проведенных совместно комитетами парламента по природным ресурсам, энергетике и экологии и аграрной политике.
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Ранее Микаилов заявлял, что Азербайджан из-за глобальных изменений климата стал страной с очень ограниченными водными ресурсами, по состоянию на 2022 год они сократились с 30 миллиардов кубометров до 17 миллиардов кубометров поверхностных вод.
В Азербайджане имеются 8,4 тысячи крупных и мелких рек, из них 850 имеют длину более 10 километров, а 24 - свыше 100 километров. Кроме того, в стране есть более 250 озер с пресной и соленой водой. В республике было создано более 60 водохранилищ. Наиболее значительным из них является Мингечевирское водохранилище, чей общий объем составляет 16 миллионов кубометров.
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