https://ria.ru/20240228/kaspiy-1929942984.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Каспийском море летом

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Каспийском море летом - РИА Новости, 28.02.2024

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Каспийском море летом

Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Дагестане и когда выгоднее всего покупать путевки, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T11:48

2024-02-28T11:48

2024-02-28T11:49

туризм

отдых в россии

ассоциация туроператоров россии (атор)

каспийское море

дербент

махачкала

новости - туризм

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Дагестане и когда выгоднее всего покупать путевки, сообщает АТОР.На Каспии купальный сезон очень короткий. В Дербенте и Махачкале он стартует в июне и длится до начала сентября, в Избербаше – с 20 июня до 20 августа.Туристы ценят эти места отдыха за песчаные пляжи с пологим входом в море, что подходит для каникул с детьми. Правда привычный для семейных путешественников формат "все включено" встречается редко. В основном гостиницы предлагают размещение только с завтраками.Скидки по акции раннего бронирования в гостиницах Дагестана не распространены, отмечают участники рынка. Ценообразование зависит от спроса.В республике нет больших гостиничных комплексов. Участники рынка прогнозируют, что уже в апреле большинство номеров в прибрежных отелях на лето будут раскуплены.Стоимость недельного отдыха на двоих в конце июня в среднем — 50 тысяч рублей. Проживание – в "трешке" с завтраком, дорогу и питание придется оплатить отдельно. Можно найти и более бюджетные варианты, например, — неделя в гостевом доме за 17 тысяч рублей на двоих. Семидневные каникулы в гостинице премиум-класса обойдутся в сумму от 80 тысяч рублей на двоих, включая стоимость авиабилетов, а питание нужно будет оплатить отдельно.

https://ria.ru/20240228/vykhodnye-1929618794.html

каспийское море

дербент

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

отдых в россии, ассоциация туроператоров россии (атор), каспийское море, дербент, махачкала, новости - туризм, куда поехать