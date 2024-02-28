https://ria.ru/20240228/kaspiy-1929942984.html
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Каспийском море летом
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Каспийском море летом - РИА Новости, 28.02.2024
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Каспийском море летом
Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Дагестане и когда выгоднее всего покупать путевки, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:48
2024-02-28T11:48
2024-02-28T11:49
туризм
отдых в россии
ассоциация туроператоров россии (атор)
каспийское море
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Дагестане и когда выгоднее всего покупать путевки, сообщает АТОР.На Каспии купальный сезон очень короткий. В Дербенте и Махачкале он стартует в июне и длится до начала сентября, в Избербаше – с 20 июня до 20 августа.Туристы ценят эти места отдыха за песчаные пляжи с пологим входом в море, что подходит для каникул с детьми. Правда привычный для семейных путешественников формат "все включено" встречается редко. В основном гостиницы предлагают размещение только с завтраками.Скидки по акции раннего бронирования в гостиницах Дагестана не распространены, отмечают участники рынка. Ценообразование зависит от спроса.В республике нет больших гостиничных комплексов. Участники рынка прогнозируют, что уже в апреле большинство номеров в прибрежных отелях на лето будут раскуплены.Стоимость недельного отдыха на двоих в конце июня в среднем — 50 тысяч рублей. Проживание – в "трешке" с завтраком, дорогу и питание придется оплатить отдельно. Можно найти и более бюджетные варианты, например, — неделя в гостевом доме за 17 тысяч рублей на двоих. Семидневные каникулы в гостинице премиум-класса обойдутся в сумму от 80 тысяч рублей на двоих, включая стоимость авиабилетов, а питание нужно будет оплатить отдельно.
https://ria.ru/20240228/vykhodnye-1929618794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых в россии, ассоциация туроператоров россии (атор), каспийское море, дербент, махачкала, новости - туризм, куда поехать
Туризм, отдых в России, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Каспийское море, Дербент, Махачкала, Новости - Туризм, куда поехать
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Каспийском море летом
АТОР: недельный отдых на Каспии летом стоит в среднем 50 тысяч рублей на двоих
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости
. Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Дагестане и когда выгоднее всего покупать путевки, сообщает
АТОР.
На Каспии купальный сезон очень короткий. В Дербенте и Махачкале он стартует в июне и длится до начала сентября, в Избербаше – с 20 июня до 20 августа.
Туристы ценят эти места отдыха за песчаные пляжи с пологим входом в море, что подходит для каникул с детьми. Правда привычный для семейных путешественников формат "все включено" встречается редко. В основном гостиницы предлагают размещение только с завтраками.
Скидки по акции раннего бронирования в гостиницах Дагестана не распространены, отмечают участники рынка. Ценообразование зависит от спроса.
В республике нет больших гостиничных комплексов. Участники рынка прогнозируют, что уже в апреле большинство номеров в прибрежных отелях на лето будут раскуплены.
Стоимость недельного отдыха на двоих в конце июня в среднем — 50 тысяч рублей. Проживание – в "трешке" с завтраком, дорогу и питание придется оплатить отдельно. Можно найти и более бюджетные варианты, например, — неделя в гостевом доме за 17 тысяч рублей на двоих. Семидневные каникулы в гостинице премиум-класса обойдутся в сумму от 80 тысяч рублей на двоих, включая стоимость авиабилетов, а питание нужно будет оплатить отдельно.
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