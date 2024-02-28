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Такер Карлсон обвинил власти США в "сливе" информации - РИА Новости, 28.02.2024
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00:46 28.02.2024 (обновлено: 00:52 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/karlson-1929883964.html
Такер Карлсон обвинил власти США в "сливе" информации
Такер Карлсон обвинил власти США в "сливе" информации - РИА Новости, 28.02.2024
Такер Карлсон обвинил власти США в "сливе" информации
Американский журналист Такер Карлсон в эфире подкаста обвинил правительство США в "сливе" информации о его встрече с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T00:46
2024-02-28T00:52
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в эфире подкаста обвинил правительство США в "сливе" информации о его встрече с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом в России. Издание Semafor ранее заявило, что Карлсон во время поездки в Россию встретился со Сноуденом и Тарой Рид, обвиняющей в домогательствах действующего президента США Джо Байдена, с которым в прошлом работала.По словам Карлсона, который дал интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману, Сноуден не хотел, чтобы их встреча в Москве была предана огласке. Журналист никому не рассказал о разговоре с экс-сотрудником спецслужб. "Он (Сноуден) сказал, что... я предпочитаю, чтобы никто не знал, что мы встретились... Единственная причина, по которой я вам это рассказываю..., (издание) Semafor... сообщило об информации, которую получило от американских разведведомств, которая была слита вопреки моим интересам с использованием моих средств... в якобы свободной стране", - добавил Карлсон. Журналист также рассказал о том, что несколько лет назад во время его визита в КНДР, у него начались проблемы с телефоном. "Я поговорил кое с кем в совете по нацбезопасности (США)..., кто знал, что... телефон отслеживается южнокорейским правительством", - подчеркнул Карлсон. По его словам, в Сеуле предполагали, что журналист общается с Дональдом Трампом, который на тот момент был президентом США. Ранее Карлсон в интервью изданию Blaze заявил, что убежден, что перед интервью с президентом РФ Владимиром Путиным за ним следили спецслужбы США. Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера Владимира Путина. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.
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в мире, сша, россия, москва, такер карлсон, эдвард сноуден, владимир путин, нато
В мире, США, Россия, Москва, Такер Карлсон, Эдвард Сноуден, Владимир Путин, НАТО
Такер Карлсон обвинил власти США в "сливе" информации

Такер Карлсон обвинил власти США в сливе информации о встрече со Сноуденом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в эфире подкаста обвинил правительство США в "сливе" информации о его встрече с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом в России.
Издание Semafor ранее заявило, что Карлсон во время поездки в Россию встретился со Сноуденом и Тарой Рид, обвиняющей в домогательствах действующего президента США Джо Байдена, с которым в прошлом работала.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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По словам Карлсона, который дал интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману, Сноуден не хотел, чтобы их встреча в Москве была предана огласке. Журналист никому не рассказал о разговоре с экс-сотрудником спецслужб.
"Он (Сноуден) сказал, что... я предпочитаю, чтобы никто не знал, что мы встретились... Единственная причина, по которой я вам это рассказываю..., (издание) Semafor... сообщило об информации, которую получило от американских разведведомств, которая была слита вопреки моим интересам с использованием моих средств... в якобы свободной стране", - добавил Карлсон.
Журналист также рассказал о том, что несколько лет назад во время его визита в КНДР, у него начались проблемы с телефоном.
«
"Я поговорил кое с кем в совете по нацбезопасности (США)..., кто знал, что... телефон отслеживается южнокорейским правительством", - подчеркнул Карлсон. По его словам, в Сеуле предполагали, что журналист общается с Дональдом Трампом, который на тот момент был президентом США.
Ранее Карлсон в интервью изданию Blaze заявил, что убежден, что перед интервью с президентом РФ Владимиром Путиным за ним следили спецслужбы США.
Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера Владимира Путина. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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