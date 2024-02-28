https://ria.ru/20240228/kamera-1930095902.html
Во время послания Путина Федеральному собранию используют камеру-робота
Во время послания Путина Федеральному собранию используют камеру-робота - РИА Новости, 28.02.2024
Во время послания Путина Федеральному собранию используют камеру-робота
Камеру-робота задействуют во время трансляции послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает телеканал "Россия 1". РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T23:03
2024-02-28T23:03
2024-02-28T23:03
россия
владимир путин
политика
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Камеру-робота задействуют во время трансляции послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает телеканал "Россия 1". Телеканал показал кадры из Гостиного двора, где идут последние приготовления к посланию, которое состоится в четверг, 29 февраля. По данным канала, оборудование для трансляции послания уже смонтировано, в том числе 13 камер. Будет задействована и камера-робот, управление которой осуществляется из передвижной телевизионной станции (ПТС). Также из ПТС будут идти видео и графика, которые выведут непосредственно в зале, - на большие экраны по бокам от сцены. Декорации, на фоне которых будет стоять президент, представляют собой объемный флаг в цветах российского триколора, рядом расположена карта страны, выполненная из светодиодов. Перед ними будет находиться президентская трибуна с гербом и двумя микрофонами. Недалеко от нее на сцене установили несколько флагов России. Кроме того, непосредственно над сценой соорудили дополнительный декорационный элемент - своеобразную крышу. Это сделано, чтобы при солнечной погоде свет не повлиял на телевизионную картинку, ведь в самом атриуме Гостиного двора крыша стеклянная. В зале уже расставлены стулья для гостей, которые будут слушать послание.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, политика, послание президента федеральному собранию — 2024
Россия, Владимир Путин, Политика, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Во время послания Путина Федеральному собранию используют камеру-робота
На трансляции послания Путина Федеральному собранию используют камеру-робота
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Камеру-робота задействуют во время трансляции послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает телеканал "Россия 1
".
Телеканал показал кадры из Гостиного двора, где идут последние приготовления к посланию, которое состоится в четверг, 29 февраля.
По данным канала, оборудование для трансляции послания уже смонтировано, в том числе 13 камер. Будет задействована и камера-робот, управление которой осуществляется из передвижной телевизионной станции (ПТС).
Также из ПТС будут идти видео и графика, которые выведут непосредственно в зале, - на большие экраны по бокам от сцены.
Декорации, на фоне которых будет стоять президент, представляют собой объемный флаг в цветах российского триколора, рядом расположена карта страны, выполненная из светодиодов. Перед ними будет находиться президентская трибуна с гербом и двумя микрофонами. Недалеко от нее на сцене установили несколько флагов России. Кроме того, непосредственно над сценой соорудили дополнительный декорационный элемент - своеобразную крышу. Это сделано, чтобы при солнечной погоде свет не повлиял на телевизионную картинку, ведь в самом атриуме Гостиного двора крыша стеклянная. В зале уже расставлены стулья для гостей, которые будут слушать послание.
Стало известно, какие предметы запретили проносить на послание Путина