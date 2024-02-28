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Захарова оценила угрозы посла Литвы в Швеции "нейтрализовать" Калининград - РИА Новости, 28.02.2024
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08:59 28.02.2024 (обновлено: 09:00 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/kaliningrad-1929907827.html
Захарова оценила угрозы посла Литвы в Швеции "нейтрализовать" Калининград
Захарова оценила угрозы посла Литвы в Швеции "нейтрализовать" Калининград - РИА Новости, 28.02.2024
Захарова оценила угрозы посла Литвы в Швеции "нейтрализовать" Калининград
Угроза посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о "нейтрализации" Калининграда в случае конфликта России и НАТО - это элемент информационной войны, у дипломата... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T08:59
2024-02-28T09:00
литва
швеция
мария захарова
линас линкявичюс
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Угроза посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о "нейтрализации" Калининграда в случае конфликта России и НАТО - это элемент информационной войны, у дипломата нет полномочий для таких заявлений, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Ранее Линкявичюс на фоне ратификации заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия "бросит вызов НАТО".&quot;Все понимают, что ни конкретно этот человек, упомянутый вами (Линкявичюс - ред.), ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями, и прекрасно это осознает, чтобы делать подобные заявления. Опять же - элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа, я думаю, скорее всего, первое&quot;, - сказала Захарова."Потому что, являясь послом страны, он точно не уполномочен своим государством на что-либо подобное, для этого есть глава государства, министр обороны, министр иностранных дел. Видимо, такая была поставлена задача, видимо, нужна вот эта многоголосица", - добавила она.
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литва, швеция, мария захарова, линас линкявичюс, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Литва, Швеция, Мария Захарова, Линас Линкявичюс, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова оценила угрозы посла Литвы в Швеции "нейтрализовать" Калининград

Захарова назвала угрозы нейтрализовать Калининград частью информационной войны

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Угроза посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о "нейтрализации" Калининграда в случае конфликта России и НАТО - это элемент информационной войны, у дипломата нет полномочий для таких заявлений, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее Линкявичюс на фоне ратификации заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия "бросит вызов НАТО".
«

"Все понимают, что ни конкретно этот человек, упомянутый вами (Линкявичюс - ред.), ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями, и прекрасно это осознает, чтобы делать подобные заявления. Опять же - элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа, я думаю, скорее всего, первое", - сказала Захарова.

"Потому что, являясь послом страны, он точно не уполномочен своим государством на что-либо подобное, для этого есть глава государства, министр обороны, министр иностранных дел. Видимо, такая была поставлена задача, видимо, нужна вот эта многоголосица", - добавила она.
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ЛитваШвецияМария ЗахароваЛинас ЛинкявичюсВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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