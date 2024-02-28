https://ria.ru/20240228/kaliningrad-1929907827.html

Захарова оценила угрозы посла Литвы в Швеции "нейтрализовать" Калининград

Захарова оценила угрозы посла Литвы в Швеции "нейтрализовать" Калининград - РИА Новости, 28.02.2024

Захарова оценила угрозы посла Литвы в Швеции "нейтрализовать" Калининград

Угроза посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о "нейтрализации" Калининграда в случае конфликта России и НАТО - это элемент информационной войны, у дипломата... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T08:59

2024-02-28T08:59

2024-02-28T09:00

литва

швеция

мария захарова

линас линкявичюс

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Угроза посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о "нейтрализации" Калининграда в случае конфликта России и НАТО - это элемент информационной войны, у дипломата нет полномочий для таких заявлений, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Ранее Линкявичюс на фоне ратификации заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия "бросит вызов НАТО"."Все понимают, что ни конкретно этот человек, упомянутый вами (Линкявичюс - ред.), ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями, и прекрасно это осознает, чтобы делать подобные заявления. Опять же - элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа, я думаю, скорее всего, первое", - сказала Захарова."Потому что, являясь послом страны, он точно не уполномочен своим государством на что-либо подобное, для этого есть глава государства, министр обороны, министр иностранных дел. Видимо, такая была поставлена задача, видимо, нужна вот эта многоголосица", - добавила она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

литва, швеция, мария захарова, линас линкявичюс, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)