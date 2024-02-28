Захарова оценила угрозы посла Литвы в Швеции "нейтрализовать" Калининград
Захарова назвала угрозы нейтрализовать Калининград частью информационной войны
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Угроза посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о "нейтрализации" Калининграда в случае конфликта России и НАТО - это элемент информационной войны, у дипломата нет полномочий для таких заявлений, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее Линкявичюс на фоне ратификации заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия "бросит вызов НАТО".
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"Все понимают, что ни конкретно этот человек, упомянутый вами (Линкявичюс - ред.), ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями, и прекрасно это осознает, чтобы делать подобные заявления. Опять же - элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа, я думаю, скорее всего, первое", - сказала Захарова.
"Потому что, являясь послом страны, он точно не уполномочен своим государством на что-либо подобное, для этого есть глава государства, министр обороны, министр иностранных дел. Видимо, такая была поставлена задача, видимо, нужна вот эта многоголосица", - добавила она.