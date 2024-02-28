https://ria.ru/20240228/isteriya-1929897440.html

Посольство в Вашингтоне рассказало о причинах русофобской истерии в США

Посольство в Вашингтоне рассказало о причинах русофобской истерии в США - РИА Новости, 28.02.2024

Посольство в Вашингтоне рассказало о причинах русофобской истерии в США

Американские власти нацелены на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России перед президентскими выборами, пример тому — русофобская истерия, заявили в... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T05:43

2024-02-28T05:43

2024-02-28T15:01

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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Американские власти нацелены на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России перед президентскими выборами, пример тому — русофобская истерия, заявили в посольстве России в Вашингтоне."Искусственно нагнетаемая в США русофобская истерия подтверждает нацеленность американских властей на дестабилизацию внутриполитической ситуации в нашей стране в преддверии президентских выборов", — сказали в российской дипмиссии.При этом в посольстве указали на "двуличные подходы" Вашингтона по правозащитной тематике."Взывая к свободе слова за рубежом и соблюдению демократических ценностей, здесь стыдливо замалчивают собственные прегрешения и изъяны. Среди них: полицейский произвол, расовая дискриминация, многочисленные случаи ненависти на религиозной почве, агрессивное навязывание неолиберальной повестки", — добавили в дипмиссии.Как утверждает посольство, даже журналисты в США задаются вопросом, "почему бы американским властям не направить свою неуемную энергию в полезное русло", например, на урегулирование кризиса на южной границе.

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

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