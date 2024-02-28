https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию

"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию - РИА Новости, 28.02.2024

"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию

В каком-то смысле даже хорошо, что маски сброшены. Два года западники кривлялись на тему "НАТО не воюет с Россией". А теперь вот целый президент Франции... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T08:00

2024-02-28T08:00

2024-02-28T08:05

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нато

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В каком-то смысле даже хорошо, что маски сброшены. Два года западники кривлялись на тему "НАТО не воюет с Россией". А теперь вот целый президент Франции совершил милитаристский камингаут: по его словам, европейские лидеры уже обсуждают возможность отправки войск на Украину.Нетрадиционный французский премьер-министр из хорошей семьи дудит в ту же дуду. "Франция не может смириться с перспективой того, что Россия победит", — заявил в интервью Габриэль Атталь. "Так солдат-то пошлем?" — спросил его журналист. "Ничего нельзя исключать в войне, которая идет у дверей Евросоюза", — ответствовал юный гомосексуалист.На самом деле блок НАТО влез своими сапожищами на наши юго-западные земли давным-давно. Задолго до начала СВО инструкторы альянса тренировали украинских военных, еще десятилетия назад спецслужбы США и Британии взяли под плотную опеку спецслужбы б. УССР. В 2021 году британцы официально договорились с Киевом о строительстве своих военных баз.Ну а с началом СВО натовцы хлынули к нам потоком. Формально это были некие "солдаты удачи", наемники из разных стран. Секрет Полишинеля в том, что это были военные, служившие в том числе в частях НАТО. Написал такой вояка заявление об отставке — и вот он уже как бы не имеет к альянсу отношения. Сколько таких деятелей было уже окончательно денацифицировано на полях Украины.Для своей техники альянс устроил на Украине настоящий полигон. "Брэдли", "Леопарды", "Абрамсы" — все это проходило обкатку в боевых условиях большой конвенциональной войны, первой в Европе начиная с 1945 года. Бесценный опыт, впрочем, свелся к тому, что вся эта супертехника прекрасно горит.Параллельно на украинском ТВД натовцы отрабатывали системы связи, взаимодействия родов войск. То есть репетировали масштабирование этого конфликта. Не нужно, наверное, пояснять, что масштабировать его они планировали на восток.И все это время европейские элиты отважно лгали своим гражданам, что НАТО с Россией не воюет. Для чего они это делали? Да потому что боялись народного гнева: в подкорке французов сидит Березина, в подкорке немцев — руины Берлина. Признать, что воюешь с Россией, — это все равно что велеть своим гражданам завернуться в простыню и ползти на кладбище.Много говорят о том, что народные массы в Европе позволяют элитам проводить над собой самые неприятные эксперименты. Но одно дело — однополые браки и личинки вместо стейка на обед. Это противно, но можно потерпеть. Совсем другое — перспектива мгновенного уничтожения в ядерном огне. Тут даже самые терпеливые люди могут выйти на улицы и снести свои правительства.Деграданты на высоких европейских постах забыли, похоже, чем заканчивались их предыдущие интервенции в Россию. За последние 250 лет русские дважды брали Берлин и один раз Париж. В сущности, вплоть до распада Советского Союза мы контролировали безопасность Европы — именно это обеспечивало сотням миллионов людей мирное небо над головой.Сегодня очевидно, что началась деградация европейских элит сразу после исчезновения Организации Варшавского договора. Пока советские войска контролировали пол-Европы, сдерживая НАТО в ее естественных границах, на континенте царила тишь, гладь и божья благодать.Предоставленные сами себе европейцы после нашего ухода растерялись. Американцы пошли пропихивать во власть своих человечков по принципу "сукин сын, зато наш сукин сын". Восторжествовал принцип негативного отбора во власть. И вот за 30 с небольшим лет поколение сменилось — и вместо ответственных, осторожных, хитроумных политиков, которые правили Европой в эпоху холодной войны, перед нами сегодня целый ассортимент неумных извращенцев, которые по указке из Вашингтона готовы втащить свое население в третью мировую войну. Макрон и Атталь уже, наверное, примеривают футболочки цвета хаки а-ля Зеленский.Мнение народное в Европе на эту тему прямо противоположное. Дураков воевать с Россией нет. Неслучайно сразу после камингаута Макрона пошли опровержения: и Столтенберг заявил, что НАТО не пошлет свои войска на Украину, и Олаф Шольц что-то такое проблеял, и нидерландский премьер Марк Рютте — будущий, вероятно, генсек НАТО — тоже сказал, что французы палку перегнули.А зачем вообще было такое ляпать? Да просто от страха. Украинская армия сейчас отступает по всему фронту. Вэсэушники массово сдаются в плен. Падение киевского режима — вопрос времени, и как его западникам спасать, непонятно. Ну вот давайте припугнем русских интервенцией. Тем более в России выборы на носу — может, хоть это поможет раскачать ситуацию в стране.На самом деле все эти гнусности бывших партнеров только больше сплачивают наш народ. Если раньше у кого-то еще были сомнения, с кем мы воюем, то теперь уж они точно рассеяны: смерти русских желают именно европейцы.А к приходу солдат НАТО у нас, если что, все готово: "Есть место им в полях России, // Среди нечуждых им гробов".

https://ria.ru/20240227/voyska-1929716078.html

https://ria.ru/20240219/nato-1928140107.html

https://ria.ru/20240222/rossiya-1928929319.html

https://ria.ru/20240227/reject-1929833066.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929797643.html

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аналитика, россия, европа, украина, габриэль атталь, олаф шольц, марк рютте, нато, сво