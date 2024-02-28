https://ria.ru/20240228/gosdolg-1929901589.html

Американский политик выступил против повышения потолка госдолга США

Американский политик выступил против повышения потолка госдолга США - РИА Новости, 28.02.2024

Американский политик выступил против повышения потолка госдолга США

Конгресс США не может и дальше одобрять повышение потолка госдолга страны, которое приведет к ухудшению долговой нагрузки, заявил РИА Новости кандидат от... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T07:15

2024-02-28T07:15

2024-02-28T09:50

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Конгресс США не может и дальше одобрять повышение потолка госдолга страны, которое приведет к ухудшению долговой нагрузки, заявил РИА Новости кандидат от республиканской партии в сенат США от штата Индиана Джон Раст. "Прежде всего, вы не можете просто так увеличить долг. Республиканцы и конгресс действительно работают с демократами над повышением потолка долга", - сообщил он агентству, назвав текущую ситуацию "большой проблемой". По словам Раста, американским законодателям следует делать больше для сдерживания федеральных расходов, а не для удовлетворения запросов политического истеблишмента в США. Государственные расходы являются одним из главных вопросов в рамках президентских выборов в США, запланированных в ноябре. Согласно последним опросам, все больше американских избирателей считают, что увеличение федеральных расходов прямо способствует увеличению инфляции. В феврале американская счетная палата опубликовала прогноз, согласно которому госдолг США при сохранении текущих темпов доходов и трат будет расти быстрее, чем экономика страны, и к 2050 году достигнет объема 200% от национального ВВП. По оценке ведомства, правительству страны в долгосрочной перспективе грозит неустойчивая финансовая траектория, которая создает серьезные проблемы для экономики, безопасности и социальной сферы, если эта проблема не будет решена.

https://ria.ru/20240128/ssha-1923947380.html

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