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В Ростовской области потушили открытое горение в административном здании
В Ростовской области потушили открытое горение в административном здании - РИА Новости, 28.02.2024
В Ростовской области потушили открытое горение в административном здании
Спасатели ликвидировали открытое горение в административном здании в Ростовской области, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T04:17
2024-02-28T04:17
2024-02-28T04:17
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в административном здании в Ростовской области, сообщает пресс-служба МЧС России. Пожар произошел в среду ночью в административном здании в поселке Дмитриадовка Ростовской области на 1000 квадратных метров, он был локализован, пострадавших нет. "В Ростовской области пожарные ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
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происшествия, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области потушили открытое горение в административном здании
В Ростовской области ликвидировали открытое горение в административном здании