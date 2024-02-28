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В Ростовской области потушили открытое горение в административном здании

В Ростовской области потушили открытое горение в административном здании - РИА Новости, 28.02.2024

В Ростовской области потушили открытое горение в административном здании

Спасатели ликвидировали открытое горение в административном здании в Ростовской области, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T04:17

2024-02-28T04:17

2024-02-28T04:17

происшествия

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в административном здании в Ростовской области, сообщает пресс-служба МЧС России. Пожар произошел в среду ночью в административном здании в поселке Дмитриадовка Ростовской области на 1000 квадратных метров, он был локализован, пострадавших нет. "В Ростовской области пожарные ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

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ростовская область

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происшествия, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)