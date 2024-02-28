https://ria.ru/20240228/gordeeva-1929980557.html

Гордеева* объявила о приостановке своего проекта на YouTube

Гордеева* объявила о приостановке своего проекта на YouTube - РИА Новости, 28.02.2024

Гордеева* объявила о приостановке своего проекта на YouTube

Журналист Катерина Гордеева* объявила о приостановке проекта "Скажи Гордеевой" на видеохостинге YouTube из-за принятого Госдумой закона о запрете размещать... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:54

2024-02-28T13:54

2024-02-28T14:30

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катерина гордеева

госдума рф

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общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Журналист Катерина Гордеева* объявила о приостановке проекта "Скажи Гордеевой" на видеохостинге YouTube из-за принятого Госдумой закона о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, об этом она сообщила в своем Telegram-канале. "В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов, мы больше не сможем работать как прежде. Еще до принятия этого закона анонимные "доброжелатели" активно запугивали наших рекламодателей. Огромное спасибо тем, кто проявлял характер и продолжал с нами работать... В общем, мы приостанавливаем работу", - написала журналист. Гордеева* добавила, что команда создателей воспринимала проект "Скажи Гордеевой" как честный, независимый бизнес творческой артели. Также она рассказала, что команда снимала фильмы и интервью на средства с рекламных интеграций. "Мы дорожим своей свободой и правом делать то, что считаем нужным, без оглядки на чьё бы то ни было спонсорство, рекомендации или покровительство... И мы работали для вас все это время изо всех сил, ни на кого не оглядываясь, ни у кого ничего не прося. Нам было важно не переставать снимать в России, чтобы не потерять связь с реальностью", - пишет журналист. Гордеева* отметила, что у редакции есть еще отснятые выпуски, и есть те, что снимаются прямо сейчас, а есть такие, "на переговоры о которых ушло слишком много времени и сил, чтобы их отменять". Она сообщила, что опубликует все снятое по мере сил и возможностей.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html

https://ria.ru/20240227/volodin-1929761843.html

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россия, катерина гордеева, госдума рф, youtube, общество