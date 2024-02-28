https://ria.ru/20240228/germaniya-1929985319.html

Россия внимательно следит за военными приготовлениями ФРГ, предупредил МИД

Россия внимательно следит за военными приготовлениями ФРГ, предупредил МИД - РИА Новости, 28.02.2024

Россия внимательно следит за военными приготовлениями ФРГ, предупредил МИД

Россия внимательно отслеживает немецкие военные приготовления против России, на все действия Москва даст адекватный ответ, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:16

2024-02-28T14:16

2024-02-28T14:16

в мире

россия

германия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия внимательно отслеживает немецкие военные приготовления против России, на все действия Москва даст адекватный ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы фиксируем рост милитаристских настроений в ФРГ... С подачи высшего военного руководства современной Германии тезис о грядущем военном столкновении с Россией, как они это формулируют, вновь внедряется в общественное сознание. Мы внимательно отслеживаем немецкие военные приготовления, направленные в первую очередь против нашей страны", - заявила Захарова на своем брифинге. Она заверила, что "на все те действия, которые уже ФРГ в практическом русле предприняла, - на все это будет дан адекватный ответ".

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, германия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)