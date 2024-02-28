https://ria.ru/20240228/gemini-1929947449.html
Гендиректор Google назвал ошибки нейросети Gemini неприемлемыми
Гендиректор Google назвал ошибки нейросети Gemini неприемлемыми - РИА Новости, 28.02.2024
Гендиректор Google назвал ошибки нейросети Gemini неприемлемыми
Генеральный директор Google Сундар Пичаи назвал некорректные ответы нейросети Gemini на запросы пользователей "совершенно неприемлемыми" и сообщил, что ведется... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:59
2024-02-28T11:59
2024-02-28T11:59
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Генеральный директор Google Сундар Пичаи назвал некорректные ответы нейросети Gemini на запросы пользователей "совершенно неприемлемыми" и сообщил, что ведется работа по исправлению проблем и усовершенствованию нейросети, сообщает портал Semafor. Ранее газета Financial Times сообщила, что американская компания Google временно ограничила работу своей нейросети Gemini, которая в ответ на запросы пользователей сгенерировать исторических персонажей меняла их пол или расово-этническую принадлежность. Например, она меняла цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны. "Я бы хотел обратить внимание на недавние проблемы с некорректными текстовыми и графическими ответами приложения Gemini (ранее Bard). Я знаю, что некоторые его ответы оскорбили наших пользователей и отобразили предвзятость, честно говоря, это совершенно неприемлемо", - приводит издание письмо гендиректора сотрудникам компании. По его словам, будет разработан набор действий по решению проблемы, включающий структурные изменения, обновление руководств по продукту, а также ряд технических усовершенствований. При этом гендиректор отметил, что текущая работа по исправлению проблем уже продемонстрировала некоторые успехи. Пичаи также заявил, что команды сотрудников Google круглосуточно работают над решением проблем, связанных с работой нейросети. При этом он отметил, что ни одна модель искусственного интеллекта не может быть совершенной, особенно на нынешнем этапе развития отрасли.
https://ria.ru/20240217/spetsialnosti-1927921032.html
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технологии, google
Гендиректор Google назвал ошибки нейросети Gemini неприемлемыми
Гендиректор Google Сундар Пичаи назвал ошибки нейросети Gemini неприемлемыми
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Генеральный директор Google Сундар Пичаи назвал некорректные ответы нейросети Gemini на запросы пользователей "совершенно неприемлемыми" и сообщил, что ведется работа по исправлению проблем и усовершенствованию нейросети, сообщает портал Semafor.
Ранее газета Financial Times сообщила, что американская компания Google временно ограничила работу своей нейросети Gemini, которая в ответ на запросы пользователей сгенерировать исторических персонажей меняла их пол или расово-этническую принадлежность. Например, она меняла цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны.
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"Я бы хотел обратить внимание на недавние проблемы с некорректными текстовыми и графическими ответами приложения Gemini (ранее Bard). Я знаю, что некоторые его ответы оскорбили наших пользователей и отобразили предвзятость, честно говоря, это совершенно неприемлемо", - приводит издание письмо гендиректора сотрудникам компании.
По его словам, будет разработан набор действий по решению проблемы, включающий структурные изменения, обновление руководств по продукту, а также ряд технических усовершенствований. При этом гендиректор отметил, что текущая работа по исправлению проблем уже продемонстрировала некоторые успехи.
Пичаи также заявил, что команды сотрудников Google круглосуточно работают над решением проблем, связанных с работой нейросети. При этом он отметил, что ни одна модель искусственного интеллекта не может быть совершенной, особенно на нынешнем этапе развития отрасли.
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