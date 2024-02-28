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В Госдуму внесли законопроект о повышении стипендии для студентов - РИА Новости, 28.02.2024
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15:40 28.02.2024 (обновлено: 15:59 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/gd-1930012278.html
В Госдуму внесли законопроект о повышении стипендии для студентов
В Госдуму внесли законопроект о повышении стипендии для студентов - РИА Новости, 28.02.2024
В Госдуму внесли законопроект о повышении стипендии для студентов
Фракция "Новые люди" вносит в Госдуму законопроект о стипендиях для студентов в размере не ниже половины минимального размера оплаты труда (МРОТ), а для... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:40
2024-02-28T15:59
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Фракция "Новые люди" вносит в Госдуму законопроект о стипендиях для студентов в размере не ниже половины минимального размера оплаты труда (МРОТ), а для отличников не ниже МРОТ, заявил вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков. "Если мы хотим, чтобы у нас было образованное поколение, то стипендия должна быть для отличников не меньше, чем один минимальный размер оплаты труда. Это значит 19 тысяч рублей. Для всех остальных мы считаем, что минимальная стипендия должна быть половина МРОТ, это 9,5 тысячи рублей. Мы этот законопроект вносим сегодня и будем обсуждать его в течение этого и начала следующего года, когда будем обсуждать бюджет 2025 года", - сказал Даванков в ходе пресс-подхода в среду. По его словам, деньги на это есть: "каждый год на счетах вузов остается порядка 160 миллиардов рублей, это значительная часть тех дополнительных средств, которые потребуются из бюджета". "Мы считаем, что студенты в России должны в первую очередь учиться, а не работать, подрабатывать в ущерб учебе", - подчеркнул вице-спикер.
https://ria.ru/20231127/stipendiya-1912215927.html
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В Госдуму внесли законопроект о повышении стипендии для студентов

"Новые люди" внесли проект о повышении стипендии для студентов до уровня МРОТ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Фракция "Новые люди" вносит в Госдуму законопроект о стипендиях для студентов в размере не ниже половины минимального размера оплаты труда (МРОТ), а для отличников не ниже МРОТ, заявил вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков.
«
"Если мы хотим, чтобы у нас было образованное поколение, то стипендия должна быть для отличников не меньше, чем один минимальный размер оплаты труда. Это значит 19 тысяч рублей. Для всех остальных мы считаем, что минимальная стипендия должна быть половина МРОТ, это 9,5 тысячи рублей. Мы этот законопроект вносим сегодня и будем обсуждать его в течение этого и начала следующего года, когда будем обсуждать бюджет 2025 года", - сказал Даванков в ходе пресс-подхода в среду.
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По его словам, деньги на это есть: "каждый год на счетах вузов остается порядка 160 миллиардов рублей, это значительная часть тех дополнительных средств, которые потребуются из бюджета".
"Мы считаем, что студенты в России должны в первую очередь учиться, а не работать, подрабатывать в ущерб учебе", - подчеркнул вице-спикер.
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