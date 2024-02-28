ЕК обсуждает отказ стран ЕС от поставок российского газа через Украину
ЕК работает со странами ЕС над отказом от поставляемого через Украину газа из РФ
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Еврокомиссия тесно сотрудничает со странами Евросоюза, на которые сильнее всего может повлиять отказ от поставок российского газа, заявил на брифинге в среду представитель ЕК Тим Макфи.
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на заседании Европарламента ранее сообщила, что ЕС не видит необходимости в продлении транзитного договора о поставках российского газа через Украину, который истекает в конце года. Европейские страны получают по украинскому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа в год.
"Я не буду вдаваться в детали по поводу альтернативных путей. Конечно, страны, которые это затронет, обсуждают это. Есть различные способы, как до них могут доходить поставки по альтернативным газопроводам, будь то газ, поступающий в Европу через газопровод, или СПГ. Достаточно сказать, что Еврокомиссия тесно работает с затронутыми странами-членами (ЕС - ред.), чтобы они были подготовлены в нужной степени для удовлетворения поставок газа", – сказал Макфи, выступая на брифинге ЕК в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Представитель добавил, что в Еврокомиссии уверены в том, что план будет успешно реализован, и уточнил, что в первую очередь речь идет об Австрии, Словакии, Чехии и "в некоторой степени" Италии. "Это страны-члены, с которыми мы находились в самом тесном контакте по этой проблеме", – добавил он, отметив, что это входит в рамки более общих усилий по снижению зависимости от российских энергоносителей.