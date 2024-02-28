Рейтинг@Mail.ru
ЕК обсуждает отказ стран ЕС от поставок российского газа через Украину - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/gaz-1930023673.html
ЕК обсуждает отказ стран ЕС от поставок российского газа через Украину
ЕК обсуждает отказ стран ЕС от поставок российского газа через Украину - РИА Новости, 28.02.2024
ЕК обсуждает отказ стран ЕС от поставок российского газа через Украину
Еврокомиссия тесно сотрудничает со странами Евросоюза, на которые сильнее всего может повлиять отказ от поставок российского газа, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:53
2024-02-28T15:53
экономика
украина
европа
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
россия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Еврокомиссия тесно сотрудничает со странами Евросоюза, на которые сильнее всего может повлиять отказ от поставок российского газа, заявил на брифинге в среду представитель ЕК Тим Макфи. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на заседании Европарламента ранее сообщила, что ЕС не видит необходимости в продлении транзитного договора о поставках российского газа через Украину, который истекает в конце года. Европейские страны получают по украинскому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа в год. "Я не буду вдаваться в детали по поводу альтернативных путей. Конечно, страны, которые это затронет, обсуждают это. Есть различные способы, как до них могут доходить поставки по альтернативным газопроводам, будь то газ, поступающий в Европу через газопровод, или СПГ. Достаточно сказать, что Еврокомиссия тесно работает с затронутыми странами-членами (ЕС - ред.), чтобы они были подготовлены в нужной степени для удовлетворения поставок газа", – сказал Макфи, выступая на брифинге ЕК в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Представитель добавил, что в Еврокомиссии уверены в том, что план будет успешно реализован, и уточнил, что в первую очередь речь идет об Австрии, Словакии, Чехии и "в некоторой степени" Италии. "Это страны-члены, с которыми мы находились в самом тесном контакте по этой проблеме", – добавил он, отметив, что это входит в рамки более общих усилий по снижению зависимости от российских энергоносителей.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_e1a70232de1e8ac6f6ce34081da7b2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, европа, еврокомиссия, евросоюз, европарламент, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Украина, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент, Россия, Санкции в отношении России
ЕК обсуждает отказ стран ЕС от поставок российского газа через Украину

ЕК работает со странами ЕС над отказом от поставляемого через Украину газа из РФ

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Еврокомиссия тесно сотрудничает со странами Евросоюза, на которые сильнее всего может повлиять отказ от поставок российского газа, заявил на брифинге в среду представитель ЕК Тим Макфи.
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на заседании Европарламента ранее сообщила, что ЕС не видит необходимости в продлении транзитного договора о поставках российского газа через Украину, который истекает в конце года. Европейские страны получают по украинскому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа в год.
"Я не буду вдаваться в детали по поводу альтернативных путей. Конечно, страны, которые это затронет, обсуждают это. Есть различные способы, как до них могут доходить поставки по альтернативным газопроводам, будь то газ, поступающий в Европу через газопровод, или СПГ. Достаточно сказать, что Еврокомиссия тесно работает с затронутыми странами-членами (ЕС - ред.), чтобы они были подготовлены в нужной степени для удовлетворения поставок газа", – сказал Макфи, выступая на брифинге ЕК в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Представитель добавил, что в Еврокомиссии уверены в том, что план будет успешно реализован, и уточнил, что в первую очередь речь идет об Австрии, Словакии, Чехии и "в некоторой степени" Италии. "Это страны-члены, с которыми мы находились в самом тесном контакте по этой проблеме", – добавил он, отметив, что это входит в рамки более общих усилий по снижению зависимости от российских энергоносителей.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Европа хочет, но молчит
17 февраля, 08:00
 
ЭкономикаУкраинаЕвропаЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламентРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала