https://ria.ru/20240228/gaz-1930023673.html

ЕК обсуждает отказ стран ЕС от поставок российского газа через Украину

ЕК обсуждает отказ стран ЕС от поставок российского газа через Украину - РИА Новости, 28.02.2024

ЕК обсуждает отказ стран ЕС от поставок российского газа через Украину

Еврокомиссия тесно сотрудничает со странами Евросоюза, на которые сильнее всего может повлиять отказ от поставок российского газа, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:53

2024-02-28T15:53

2024-02-28T15:53

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еврокомиссия

евросоюз

европарламент

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санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Еврокомиссия тесно сотрудничает со странами Евросоюза, на которые сильнее всего может повлиять отказ от поставок российского газа, заявил на брифинге в среду представитель ЕК Тим Макфи. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на заседании Европарламента ранее сообщила, что ЕС не видит необходимости в продлении транзитного договора о поставках российского газа через Украину, который истекает в конце года. Европейские страны получают по украинскому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа в год. "Я не буду вдаваться в детали по поводу альтернативных путей. Конечно, страны, которые это затронет, обсуждают это. Есть различные способы, как до них могут доходить поставки по альтернативным газопроводам, будь то газ, поступающий в Европу через газопровод, или СПГ. Достаточно сказать, что Еврокомиссия тесно работает с затронутыми странами-членами (ЕС - ред.), чтобы они были подготовлены в нужной степени для удовлетворения поставок газа", – сказал Макфи, выступая на брифинге ЕК в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Представитель добавил, что в Еврокомиссии уверены в том, что план будет успешно реализован, и уточнил, что в первую очередь речь идет об Австрии, Словакии, Чехии и "в некоторой степени" Италии. "Это страны-члены, с которыми мы находились в самом тесном контакте по этой проблеме", – добавил он, отметив, что это входит в рамки более общих усилий по снижению зависимости от российских энергоносителей.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, европа, еврокомиссия, евросоюз, европарламент, россия, санкции в отношении россии