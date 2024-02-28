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В КЧР четыре человека умерли от отравления угарным газом - РИА Новости, 28.02.2024
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14:03 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/gaz-1929983177.html
В КЧР четыре человека умерли от отравления угарным газом
В КЧР четыре человека умерли от отравления угарным газом - РИА Новости, 28.02.2024
В КЧР четыре человека умерли от отравления угарным газом
Пять членов семьи отравились угарным газом в частном доме в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, погибли отец и трое несовершеннолетних детей, сообщает... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:03
2024-02-28T14:03
происшествия
малокарачаевский район
россия
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ПЯТИГОРСК, 28 фев – РИА Новости. Пять членов семьи отравились угарным газом в частном доме в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, погибли отец и трое несовершеннолетних детей, сообщает СУСК России по республике. "По данным следствия, 27 февраля текущего года в домовладении, расположенном в селе Первомайское Малокарачаевского района, обнаружены тела 47-летнего владельца дома, троих детей 13, 9 и 7 лет и в бессознательном состоянии 34-летняя супруга погибшего. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что предварительной причиной смерти могло стать "отравление окисью углерода (угарным газом)". По факту происшествия следственным отделом по Малокарачаевскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух человек). Прокуратурой Малокарачаевского района также организована проверка по факту ЧП. "В ходе организованной прокуратурой проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщило надзорное ведомство республики в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html
https://ria.ru/20230206/dvigatel-1849913494.html
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происшествия, малокарачаевский район, россия
Происшествия, Малокарачаевский район, Россия
В КЧР четыре человека умерли от отравления угарным газом

СК: в КЧР пять членов семьи отравились угарным газом, погибли отец и трое детей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ПЯТИГОРСК, 28 фев – РИА Новости. Пять членов семьи отравились угарным газом в частном доме в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, погибли отец и трое несовершеннолетних детей, сообщает СУСК России по республике.
"По данным следствия, 27 февраля текущего года в домовладении, расположенном в селе Первомайское Малокарачаевского района, обнаружены тела 47-летнего владельца дома, троих детей 13, 9 и 7 лет и в бессознательном состоянии 34-летняя супруга погибшего. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что предварительной причиной смерти могло стать "отравление окисью углерода (угарным газом)".
По факту происшествия следственным отделом по Малокарачаевскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух человек).
Прокуратурой Малокарачаевского района также организована проверка по факту ЧП. "В ходе организованной прокуратурой проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщило надзорное ведомство республики в своем Telegram-канале.
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