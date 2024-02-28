СМИ: немецкий фрегат в Красном море по ошибке пытался сбить дрон союзников
DPA: немецкий фрегат в Красном море по ошибке пытался сбить дрон союзников
Красное море. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Немецкий фрегат "Гессен", находящийся в рамках миссии "Аспидес" в Красном море, по ошибке атаковал дрон союзников, передает агентство DPA.
"Немного позднее фрегат "Гессен" неумышленно атаковал дрон страны-союзника <...> Немецкий военный корабль еще в понедельник заметил в зоне операции дрон, который сначала не мог быть соотнесен ни с одной страной-союзницей. На этом основании "Гессен" попытался сбить этот дрон, однако этого сделать не удалось", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на спикера министерства обороны Михаэля Штемпфле.
По словам спикера, позднее удалось выяснить, что это не был вражеский дрон. однако он не стал уточнять, какой стране он принадлежал. Штемпфель подчеркнул, что о запуске дрона союзники не сообщали. Как отмечает агентство, в регионе находятся военные дроны США, которые не имеют отношения к операции.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.