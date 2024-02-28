https://ria.ru/20240228/fotofestival-1929948341.html

Крупнейший фотофестиваль в Шардже представил работы конкурса Cтенина

Крупнейший фотофестиваль в Шардже представил работы конкурса Cтенина - РИА Новости, 28.02.2024

Крупнейший фотофестиваль в Шардже представил работы конкурса Cтенина

Выставочный тур работ победителей 2023 года международного фотоконкурса имени Андрея Стенина сделал остановку в Объединенных Арабских Эмиратах. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:03

2024-02-28T12:03

2024-02-28T17:20

россия

шарджа (эмират)

китай

андрей стенин

юнеско

вгтрк

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903796287_0:60:1000:623_1920x0_80_0_0_16a98c092f9ad1346b95dc7522f71a8f.jpg

ШАРДЖА, 28 фев – РИА Новости. Выставочный тур работ победителей 2023 года международного фотоконкурса имени Андрея Стенина сделал остановку в Объединенных Арабских Эмиратах.Порядка сорока снимков репортеров из России, Ирана, Бахрейна, Индии, Бангладеш, Китая, Испании, Франции и других стран можно увидеть на международном фестивале фотографии Xposure до 5 марта. Это второй приезд конкурсных работ на фестиваль в Шардже: впервые их показ прошел в феврале 2023 года. До ОАЭ роуд-шоу конкурса Андрея Стенина побывало в ЮАР, Аргентине, Сербии, Эфиопии и ДР Конго.Комментируя участие работ лауреатов конкурса Стенина в экспозициях ведущей фестивальной площадки Шарджи, его исполнительный директор Александр Штоль отметил: "Фестиваль Xposure хорошо известен в российском и мировом фотосообществе. Я считаю, что сегодня он является влиятельной фестивальной платформой. Наш конкурс Стенина как единственная в России международная площадка, открывающая миру имена молодых фотографов, очень рад вновь стать частью этого масштабного события".Активы Xposure-2024 помимо выставок и тематических экспозиций включат семинары и мастер-классы от экспертов фотографической отрасли, встречи производителей профессионального фото- и видеооборудования, а также различные конкурсы, в том числе церемонию награждения премии Xposure Awards.На полях Xposure-2024 будет также дан старт международному кинофестивалю, программа которого объединит разножанровые полнометражные фильмы и короткий метр.Прием заявок на Стенинский конкурс 2024 года продолжается на русской, английской и китайской версиях сайта.До 15 марта одиночные снимки и серии могут присылать профессиональные фотожурналисты от 18-ти до 33-х лет в номинациях "Главные новости", "Моя планета", "Спорт", "Вид сверху" и "Портрет. Герой нашего времени".О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса в 2023 году выступили: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса были: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддержали: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20240220/konkurs-1928474688.html

https://ria.ru/20240121/konkurs-1922615977.html

https://ria.ru/20240125/konkurs-1923177084.html

россия

шарджа (эмират)

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, шарджа (эмират), китай, андрей стенин, юнеско, вгтрк, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина