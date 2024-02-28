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Крупнейший фотофестиваль в Шардже представил работы конкурса Cтенина - РИА Новости, 28.02.2024
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12:03 28.02.2024 (обновлено: 17:20 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/fotofestival-1929948341.html
Крупнейший фотофестиваль в Шардже представил работы конкурса Cтенина
Крупнейший фотофестиваль в Шардже представил работы конкурса Cтенина - РИА Новости, 28.02.2024
Крупнейший фотофестиваль в Шардже представил работы конкурса Cтенина
Выставочный тур работ победителей 2023 года международного фотоконкурса имени Андрея Стенина сделал остановку в Объединенных Арабских Эмиратах. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:03
2024-02-28T17:20
россия
шарджа (эмират)
китай
андрей стенин
юнеско
вгтрк
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
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ШАРДЖА, 28 фев – РИА Новости. Выставочный тур работ победителей 2023 года международного фотоконкурса имени Андрея Стенина сделал остановку в Объединенных Арабских Эмиратах.Порядка сорока снимков репортеров из России, Ирана, Бахрейна, Индии, Бангладеш, Китая, Испании, Франции и других стран можно увидеть на международном фестивале фотографии Xposure до 5 марта. Это второй приезд конкурсных работ на фестиваль в Шардже: впервые их показ прошел в феврале 2023 года. До ОАЭ роуд-шоу конкурса Андрея Стенина побывало в ЮАР, Аргентине, Сербии, Эфиопии и ДР Конго.Комментируя участие работ лауреатов конкурса Стенина в экспозициях ведущей фестивальной площадки Шарджи, его исполнительный директор Александр Штоль отметил: "Фестиваль Xposure хорошо известен в российском и мировом фотосообществе. Я считаю, что сегодня он является влиятельной фестивальной платформой. Наш конкурс Стенина как единственная в России международная площадка, открывающая миру имена молодых фотографов, очень рад вновь стать частью этого масштабного события".Активы Xposure-2024 помимо выставок и тематических экспозиций включат семинары и мастер-классы от экспертов фотографической отрасли, встречи производителей профессионального фото- и видеооборудования, а также различные конкурсы, в том числе церемонию награждения премии Xposure Awards.На полях Xposure-2024 будет также дан старт международному кинофестивалю, программа которого объединит разножанровые полнометражные фильмы и короткий метр.Прием заявок на Стенинский конкурс 2024 года продолжается на русской, английской и китайской версиях сайта.До 15 марта одиночные снимки и серии могут присылать профессиональные фотожурналисты от 18-ти до 33-х лет в номинациях "Главные новости", "Моя планета", "Спорт", "Вид сверху" и "Портрет. Герой нашего времени".О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса в 2023 году выступили: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса были: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддержали: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20240220/konkurs-1928474688.html
https://ria.ru/20240121/konkurs-1922615977.html
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россия
шарджа (эмират)
китай
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Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
россия, шарджа (эмират), китай, андрей стенин, юнеско, вгтрк, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
Россия, Шарджа (эмират), Китай, Андрей Стенин, ЮНЕСКО, ВГТРК, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина

Крупнейший фотофестиваль в Шардже представил работы конкурса Cтенина

© Фото : Вера Вакулова, StenincontestВера Вакулова "Северный морской путь" Россия. Моя планета, серии
Вера Вакулова Северный морской путь Россия. Моя планета, серии - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : Вера Вакулова, Stenincontest
Вера Вакулова "Северный морской путь" Россия. Моя планета, серии
Читать ria.ru в
ШАРДЖА, 28 фев – РИА Новости. Выставочный тур работ победителей 2023 года международного фотоконкурса имени Андрея Стенина сделал остановку в Объединенных Арабских Эмиратах.
Порядка сорока снимков репортеров из России, Ирана, Бахрейна, Индии, Бангладеш, Китая, Испании, Франции и других стран можно увидеть на международном фестивале фотографии Xposure до 5 марта. Это второй приезд конкурсных работ на фестиваль в Шардже: впервые их показ прошел в феврале 2023 года. До ОАЭ роуд-шоу конкурса Андрея Стенина побывало в ЮАР, Аргентине, Сербии, Эфиопии и ДР Конго.
Вера Вакулова Северный морской путь Россия. Моя планета, серии - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Роуд-шоу конкурса имени Андрея Стенина продолжается в столице ДР Конго
20 февраля, 14:35
Комментируя участие работ лауреатов конкурса Стенина в экспозициях ведущей фестивальной площадки Шарджи, его исполнительный директор Александр Штоль отметил: "Фестиваль Xposure хорошо известен в российском и мировом фотосообществе. Я считаю, что сегодня он является влиятельной фестивальной платформой. Наш конкурс Стенина как единственная в России международная площадка, открывающая миру имена молодых фотографов, очень рад вновь стать частью этого масштабного события".
Активы Xposure-2024 помимо выставок и тематических экспозиций включат семинары и мастер-классы от экспертов фотографической отрасли, встречи производителей профессионального фото- и видеооборудования, а также различные конкурсы, в том числе церемонию награждения премии Xposure Awards.
© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанк

Посетитель на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

Посетитель на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже

Посетитель на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанк

Юные посетители на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

Юные посетители на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже

Юные посетители на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанк

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанк

Посетитель на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

Посетитель на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже

Посетитель на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
4 из 4

Посетитель на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
1 из 4

Юные посетители на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
2 из 4

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
3 из 4

Посетитель на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
4 из 4
На полях Xposure-2024 будет также дан старт международному кинофестивалю, программа которого объединит разножанровые полнометражные фильмы и короткий метр.
Прием заявок на Стенинский конкурс 2024 года продолжается на русской, английской и китайской версиях сайта.
До 15 марта одиночные снимки и серии могут присылать профессиональные фотожурналисты от 18-ти до 33-х лет в номинациях "Главные новости", "Моя планета", "Спорт", "Вид сверху" и "Портрет. Герой нашего времени".
Фото Шибашиш Саха для Stenincontest
Работы фотоконкурса памяти Андрея Стенина впервые увидели в Аддис-Абебе
21 января, 14:56

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса в 2023 году выступили: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса были: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддержали: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Выставка победителей Международного конкурса имени А. Стенина - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года
25 января, 11:00
 
РоссияШарджа (эмират)КитайАндрей СтенинЮНЕСКОВГТРКМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
 
 
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