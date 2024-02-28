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Мультикультурный спектакль "Чехов" представят на фестивале молодежи

Мультикультурный спектакль "Чехов" представят на фестивале молодежи - РИА Новости, 28.02.2024

Мультикультурный спектакль "Чехов" представят на фестивале молодежи

Мультикультурный спектакль "Чехов" представят 2 марта в рамках культурной программы Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:00

2024-02-28T14:00

2024-02-28T14:00

сочи

россия

антон чехов

владимир панков

владимир путин

президентский фонд культурных инициатив

снг

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Мультикультурный спектакль "Чехов" представят 2 марта в рамках культурной программы Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, сообщили в пресс-службе проекта. Более 30 молодых артистов из девяти стран представят экспериментальный мультикультурный проект, посвященный русскому классику Антону Чехову. Постановку осуществил режиссер Владимир Панков в рамках Лаборатории молодых режиссеров СНГ, которую проводит Международная конфедерация театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ в рамках Международного театрального фестиваля имени Чехова. В основу спектакля "Чехов" легли пять рассказов писателя: "Человек в футляре", "Черный монах", "Зеркало", "Спать хочется", "Скрипка Ротшильда". "Сюжетную составляющую мы не преследовали – скорее, это такая ассоциация на тему Чехова. Антона Павловича мы взяли просто потому, что он "наше все": я считаю, что Чехов и Шекспир в театре – это как в музыке фольклор и классика, два фундамента. Носитель другого языка, другой культуры, индивидуальности открывает знакомое – в данном случае Чехова – совершенно по-другому",- сказал Панков. Девять стран-участниц – девять языков. Каждый актер произносит текст русского классика на своем родном языке. При этом русский остается для всех не только средством общения, но и смыслообразующей основой проекта. Спектакль будет представлен 2 марта в Парке науки и искусства "Сириус". Показы пройдут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240228/soyuzmultfilm-1929918025.html

https://ria.ru/20240227/festival-1929819770.html

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сочи, россия, антон чехов, владимир панков, владимир путин, президентский фонд культурных инициатив, снг, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество