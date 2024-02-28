Мультикультурный спектакль "Чехов" представят на фестивале молодежи
Мультикультурный спектакль "Чехов" представят на Всемирном фестивале молодежи
© РИА Новости | Перейти в медиабанкБаннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Мультикультурный спектакль "Чехов" представят 2 марта в рамках культурной программы Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, сообщили в пресс-службе проекта.
Более 30 молодых артистов из девяти стран представят экспериментальный мультикультурный проект, посвященный русскому классику Антону Чехову. Постановку осуществил режиссер Владимир Панков в рамках Лаборатории молодых режиссеров СНГ, которую проводит Международная конфедерация театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ в рамках Международного театрального фестиваля имени Чехова.
В основу спектакля "Чехов" легли пять рассказов писателя: "Человек в футляре", "Черный монах", "Зеркало", "Спать хочется", "Скрипка Ротшильда".
"Сюжетную составляющую мы не преследовали – скорее, это такая ассоциация на тему Чехова. Антона Павловича мы взяли просто потому, что он "наше все": я считаю, что Чехов и Шекспир в театре – это как в музыке фольклор и классика, два фундамента. Носитель другого языка, другой культуры, индивидуальности открывает знакомое – в данном случае Чехова – совершенно по-другому",- сказал Панков.
Девять стран-участниц – девять языков. Каждый актер произносит текст русского классика на своем родном языке. При этом русский остается для всех не только средством общения, но и смыслообразующей основой проекта.
Спектакль будет представлен 2 марта в Парке науки и искусства "Сириус". Показы пройдут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.