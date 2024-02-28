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Мультикультурный спектакль "Чехов" представят на фестивале молодежи - РИА Новости, 28.02.2024
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14:00 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/festival-1929982359.html
Мультикультурный спектакль "Чехов" представят на фестивале молодежи
Мультикультурный спектакль "Чехов" представят на фестивале молодежи - РИА Новости, 28.02.2024
Мультикультурный спектакль "Чехов" представят на фестивале молодежи
Мультикультурный спектакль "Чехов" представят 2 марта в рамках культурной программы Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:00
2024-02-28T14:00
сочи
россия
антон чехов
владимир панков
владимир путин
президентский фонд культурных инициатив
снг
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Мультикультурный спектакль "Чехов" представят 2 марта в рамках культурной программы Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, сообщили в пресс-службе проекта. Более 30 молодых артистов из девяти стран представят экспериментальный мультикультурный проект, посвященный русскому классику Антону Чехову. Постановку осуществил режиссер Владимир Панков в рамках Лаборатории молодых режиссеров СНГ, которую проводит Международная конфедерация театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ в рамках Международного театрального фестиваля имени Чехова. В основу спектакля "Чехов" легли пять рассказов писателя: "Человек в футляре", "Черный монах", "Зеркало", "Спать хочется", "Скрипка Ротшильда". "Сюжетную составляющую мы не преследовали – скорее, это такая ассоциация на тему Чехова. Антона Павловича мы взяли просто потому, что он "наше все": я считаю, что Чехов и Шекспир в театре – это как в музыке фольклор и классика, два фундамента. Носитель другого языка, другой культуры, индивидуальности открывает знакомое – в данном случае Чехова – совершенно по-другому",- сказал Панков. Девять стран-участниц – девять языков. Каждый актер произносит текст русского классика на своем родном языке. При этом русский остается для всех не только средством общения, но и смыслообразующей основой проекта. Спектакль будет представлен 2 марта в Парке науки и искусства "Сириус". Показы пройдут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240228/soyuzmultfilm-1929918025.html
https://ria.ru/20240227/festival-1929819770.html
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сочи, россия, антон чехов, владимир панков, владимир путин, президентский фонд культурных инициатив, снг, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Сочи, Россия, Антон Чехов, Владимир Панков, Владимир Путин, Президентский фонд культурных инициатив, СНГ, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
Мультикультурный спектакль "Чехов" представят на фестивале молодежи

Мультикультурный спектакль "Чехов" представят на Всемирном фестивале молодежи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБаннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Мультикультурный спектакль "Чехов" представят 2 марта в рамках культурной программы Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, сообщили в пресс-службе проекта.
Более 30 молодых артистов из девяти стран представят экспериментальный мультикультурный проект, посвященный русскому классику Антону Чехову. Постановку осуществил режиссер Владимир Панков в рамках Лаборатории молодых режиссеров СНГ, которую проводит Международная конфедерация театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ в рамках Международного театрального фестиваля имени Чехова.
Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Союзмультфильм" проведет мастер-классы на Всемирном фестивале молодежи
Вчера, 10:15
В основу спектакля "Чехов" легли пять рассказов писателя: "Человек в футляре", "Черный монах", "Зеркало", "Спать хочется", "Скрипка Ротшильда".
"Сюжетную составляющую мы не преследовали – скорее, это такая ассоциация на тему Чехова. Антона Павловича мы взяли просто потому, что он "наше все": я считаю, что Чехов и Шекспир в театре – это как в музыке фольклор и классика, два фундамента. Носитель другого языка, другой культуры, индивидуальности открывает знакомое – в данном случае Чехова – совершенно по-другому",- сказал Панков.
Девять стран-участниц – девять языков. Каждый актер произносит текст русского классика на своем родном языке. При этом русский остается для всех не только средством общения, но и смыслообразующей основой проекта.
Волонтеры университета Сириус - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Для участников фестиваля молодежи подготовили 12 экскурсионных маршрутов
27 февраля, 16:39
Спектакль будет представлен 2 марта в Парке науки и искусства "Сириус". Показы пройдут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи. 27 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
На Всемирный фестиваль молодежи отправятся 275 участников из Таджикистана
27 февраля, 10:41
 
СочиРоссияАнтон ЧеховВладимир ПанковВладимир ПутинПрезидентский фонд культурных инициативСНГВсемирный фестиваль молодежи — 2024Общество
 
 
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