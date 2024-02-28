Рейтинг@Mail.ru
Иностранцам на Всемирном фестивале молодежи выдадут карты "Мир" - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/festival-1929891887.html
Иностранцам на Всемирном фестивале молодежи выдадут карты "Мир"
Иностранцам на Всемирном фестивале молодежи выдадут карты "Мир" - РИА Новости, 28.02.2024
Иностранцам на Всемирном фестивале молодежи выдадут карты "Мир"
Входящий в экосистему Сбербанка сервис "ЮMoney" планирует выдать карты "Мир" всем участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, в том числе иностранным... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T03:13
2024-02-28T03:13
россия
сочи
сбербанк россии
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929715423_0:263:3068:1989_1920x0_80_0_0_5a02d0ebe8e6e76416037efff605e55f.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Входящий в экосистему Сбербанка сервис "ЮMoney" планирует выдать карты "Мир" всем участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, в том числе иностранным гостям, сообщили РИА Новости в пресс-службе финтех-компании. "На фестиваль приедут 20 тысяч участников из разных стран мира. Каждый из них получит в составе пакета участника карту "Мир" от "ЮMoney", с помощью которой можно быстро и удобно платить за товары и услуги в России", - приводятся в сообщении слова руководителя направления карточных продуктов "ЮMoney" Андрея Васильева. Также этой картой можно расплачиваться и в других странах, где они принимаются, добавили в пресс-службе. В 2022 году из-за санкций карты Visa и Mastercard, выпущенные за рубежом, перестали работать в России, и иностранцы потеряли возможность безналичной оплаты. "ЮMoney" начала предлагать пластиковые карты "Мир" иностранным туристам в конце 2023 года. Получить ее можно прямо в зоне прилета в аэропорту "Шереметьево". В январе 2024 года было выдано вдвое больше карт, чем в декабре прошлого года. По данным пресс-службы, большая часть оформлений приходится на граждан Китая (67%). Также российская карта интересна гражданам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Казахстана, Саудовской Аравии, Индии. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929715423_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_b4a60dbf60c4d2fe03b5edfe14f1dbf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сочи, сбербанк россии, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Россия, Сочи, Сбербанк России, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
Иностранцам на Всемирном фестивале молодежи выдадут карты "Мир"

Всем иностранным гостям Всемирного фестиваля молодежи выдадут карты "Мир"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Входящий в экосистему Сбербанка сервис "ЮMoney" планирует выдать карты "Мир" всем участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, в том числе иностранным гостям, сообщили РИА Новости в пресс-службе финтех-компании.
«
"На фестиваль приедут 20 тысяч участников из разных стран мира. Каждый из них получит в составе пакета участника карту "Мир" от "ЮMoney", с помощью которой можно быстро и удобно платить за товары и услуги в России", - приводятся в сообщении слова руководителя направления карточных продуктов "ЮMoney" Андрея Васильева.
Также этой картой можно расплачиваться и в других странах, где они принимаются, добавили в пресс-службе.
В 2022 году из-за санкций карты Visa и Mastercard, выпущенные за рубежом, перестали работать в России, и иностранцы потеряли возможность безналичной оплаты.
"ЮMoney" начала предлагать пластиковые карты "Мир" иностранным туристам в конце 2023 года. Получить ее можно прямо в зоне прилета в аэропорту "Шереметьево". В январе 2024 года было выдано вдвое больше карт, чем в декабре прошлого года. По данным пресс-службы, большая часть оформлений приходится на граждан Китая (67%). Также российская карта интересна гражданам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Казахстана, Саудовской Аравии, Индии.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
РоссияСочиСбербанк РоссииВсемирный фестиваль молодежи — 2024Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала