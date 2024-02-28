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Иностранцам на Всемирном фестивале молодежи выдадут карты "Мир"

Иностранцам на Всемирном фестивале молодежи выдадут карты "Мир" - РИА Новости, 28.02.2024

Иностранцам на Всемирном фестивале молодежи выдадут карты "Мир"

Входящий в экосистему Сбербанка сервис "ЮMoney" планирует выдать карты "Мир" всем участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, в том числе иностранным... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T03:13

2024-02-28T03:13

2024-02-28T03:13

россия

сочи

сбербанк россии

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Входящий в экосистему Сбербанка сервис "ЮMoney" планирует выдать карты "Мир" всем участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, в том числе иностранным гостям, сообщили РИА Новости в пресс-службе финтех-компании. "На фестиваль приедут 20 тысяч участников из разных стран мира. Каждый из них получит в составе пакета участника карту "Мир" от "ЮMoney", с помощью которой можно быстро и удобно платить за товары и услуги в России", - приводятся в сообщении слова руководителя направления карточных продуктов "ЮMoney" Андрея Васильева. Также этой картой можно расплачиваться и в других странах, где они принимаются, добавили в пресс-службе. В 2022 году из-за санкций карты Visa и Mastercard, выпущенные за рубежом, перестали работать в России, и иностранцы потеряли возможность безналичной оплаты. "ЮMoney" начала предлагать пластиковые карты "Мир" иностранным туристам в конце 2023 года. Получить ее можно прямо в зоне прилета в аэропорту "Шереметьево". В январе 2024 года было выдано вдвое больше карт, чем в декабре прошлого года. По данным пресс-службы, большая часть оформлений приходится на граждан Китая (67%). Также российская карта интересна гражданам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Казахстана, Саудовской Аравии, Индии. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сочи, сбербанк россии, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество