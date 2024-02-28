https://ria.ru/20240228/fermery-1930074978.html

В Уэльсе фермеры заблокировали дорогу около местного парламента

В Уэльсе фермеры заблокировали дорогу около местного парламента - РИА Новости, 28.02.2024

В Уэльсе фермеры заблокировали дорогу около местного парламента

Фермеры в Уэльсе заблокировали дорогу около местного парламента в Кардиффе в рамках акции протеста против планов правительства изменить механизм субсидий для... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T19:32

2024-02-28T19:32

2024-02-28T19:34

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Фермеры в Уэльсе заблокировали дорогу около местного парламента в Кардиффе в рамках акции протеста против планов правительства изменить механизм субсидий для аграриев, сообщил в среду телеканал Sky News. Ранее сообщалось, что тысячи фермеров в Уэльсе вышли на демонстрацию к парламенту в Кардиффе из-за планов властей изменить схему предоставления аграриям субсидий. Согласно новым предложениям, фермеры в обмен на средства должны будут выделять часть своей земли под меры по сохранению окружающей земли, например, посадку деревьев. "Около 50 тракторов, фермеры прибыли на этих тракторах, и они заблокировали крупную объездную дорогу прямо за Сенеддом (парламент Уэльса – ред.). Полиция специально попросила их не задействовать тракторы и сельскохозяйственную технику, однако они все равно сделали это", - сказал корреспондент телеканала в прямом эфире. Вместе с этим еще более 40 единиц техники выехали на улицы района Кардифф Бэй, передаёт Sky News. Местное издание Wales Online сообщает о блокировке участка крупной дороги из-за длинной вереницы стоящих тракторов. Демонстрация фермеров в Уэльсе проходит на фоне нарастающих протестов аграриев в Евросоюзе, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Как утверждают разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран - членов союза.

https://ria.ru/20240228/polsha-1930035651.html

https://ria.ru/20240228/protest-1930062462.html

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в мире, уэльс, кардифф, евросоюз, еврокомиссия