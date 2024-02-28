https://ria.ru/20240228/fermery-1929944697.html

Польские фермеры планируют очередную акцию протеста в Варшаве

Польские фермеры планируют очередную акцию протеста в Варшаве - РИА Новости, 28.02.2024

Польские фермеры планируют очередную акцию протеста в Варшаве

Польские фермеры планируют очередную акцию протеста в Варшаве 6-7 марта, сообщает профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность". РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T11:45

2024-02-28T11:45

2024-02-28T11:45

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ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. Польские фермеры планируют очередную акцию протеста в Варшаве 6-7 марта, сообщает профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность". "В связи с постановлением № 1/24 Национальной комиссии профсоюза "Солидарность" президиум Национального совета нашего Союза начал сотрудничество с другими сельскохозяйственными профсоюзами, инициативами фермеров со всей Польши с целью организации в Варшаве совместных манифестаций с 6 по 7 марта в период проведения заседаний сейма", - говорится в сообщении. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву", который стал кульминацией общепольского протеста фермеров. По оценкам полиции, в акции протеста приняли около 10 тысяч человек. О случаях нарушения общественного порядка пока не сообщается. В ходе "Марша на Варшаву" фермеры посетили парламент где их принял спикер сейма Шимон Холовня и канцелярии премьера, где их принял глава его канцелярии Ян Грабец, так как премьер Дональд Туск находился на саммите Вышеградской группы в Праге. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240227/granitsa-1929703114.html

https://ria.ru/20240226/polsha-1929489206.html

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в мире, варшава, польша, прага, дональд туск, солидарность