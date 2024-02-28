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Забайкальский фермер планирует увеличить производство картофеля на 215% - РИА Новости, 28.02.2024
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12:16 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/fermer-1929953033.html
Забайкальский фермер планирует увеличить производство картофеля на 215%
Забайкальский фермер планирует увеличить производство картофеля на 215% - РИА Новости, 28.02.2024
Забайкальский фермер планирует увеличить производство картофеля на 215%
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Александр Ушаков из Балейского района Забайкальского края в ближайшие пять лет планирует в два раза увеличить... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:16
2024-02-28T12:16
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Александр Ушаков из Балейского района Забайкальского края в ближайшие пять лет планирует в два раза увеличить производство картофеля, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как рассказал глава регионального Минсельхоза Денис Бочкарев, в прошлом году фермер получил грант "Агростартап", который должен направить на создание и развитие хозяйства по выращиванию картофеля и овощей открытого грунта. "На средства господдержки в размере 2 миллионов рублей он приобрел трактор "Беларус", картофелекопатель навесной и погрузчик-копновоз. В течение пяти лет со времени освоения гранта сельхозтоваропроизводитель планирует увеличить производство картофеля на 215%, овощей – на 112%", - цитирует пресс-служба Бочкарева. В прошлом году Ушаков произвел в своем хозяйстве 285 центнеров картофеля и 200 центнеров капусты. А еще он создал одно новое рабочее место. Грантовая поддержка "Агростартап" предоставляется в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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твой бизнес – новости, балейский район, забайкальский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Балейский район, Забайкальский край, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Поддержка бизнеса

Забайкальский фермер планирует увеличить производство картофеля на 215%

© РИА Новости / Илья НаймушинУборка картофеля
Уборка картофеля - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Александр Ушаков из Балейского района Забайкальского края в ближайшие пять лет планирует в два раза увеличить производство картофеля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как рассказал глава регионального Минсельхоза Денис Бочкарев, в прошлом году фермер получил грант "Агростартап", который должен направить на создание и развитие хозяйства по выращиванию картофеля и овощей открытого грунта.
"На средства господдержки в размере 2 миллионов рублей он приобрел трактор "Беларус", картофелекопатель навесной и погрузчик-копновоз. В течение пяти лет со времени освоения гранта сельхозтоваропроизводитель планирует увеличить производство картофеля на 215%, овощей – на 112%", - цитирует пресс-служба Бочкарева.
В прошлом году Ушаков произвел в своем хозяйстве 285 центнеров картофеля и 200 центнеров капусты. А еще он создал одно новое рабочее место.
Грантовая поддержка "Агростартап" предоставляется в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиБалейский районЗабайкальский крайМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Поддержка бизнеса
 
 
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