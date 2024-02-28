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Забайкальский фермер планирует увеличить производство картофеля на 215%
Забайкальский фермер планирует увеличить производство картофеля на 215% - РИА Новости, 28.02.2024
Забайкальский фермер планирует увеличить производство картофеля на 215%
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Александр Ушаков из Балейского района Забайкальского края в ближайшие пять лет планирует в два раза увеличить... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:16
2024-02-28T12:16
2024-02-28T12:16
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Александр Ушаков из Балейского района Забайкальского края в ближайшие пять лет планирует в два раза увеличить производство картофеля, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как рассказал глава регионального Минсельхоза Денис Бочкарев, в прошлом году фермер получил грант "Агростартап", который должен направить на создание и развитие хозяйства по выращиванию картофеля и овощей открытого грунта. "На средства господдержки в размере 2 миллионов рублей он приобрел трактор "Беларус", картофелекопатель навесной и погрузчик-копновоз. В течение пяти лет со времени освоения гранта сельхозтоваропроизводитель планирует увеличить производство картофеля на 215%, овощей – на 112%", - цитирует пресс-служба Бочкарева. В прошлом году Ушаков произвел в своем хозяйстве 285 центнеров картофеля и 200 центнеров капусты. А еще он создал одно новое рабочее место. Грантовая поддержка "Агростартап" предоставляется в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Александр Ушаков из Балейского района Забайкальского края в ближайшие пять лет планирует в два раза увеличить производство картофеля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как рассказал глава регионального Минсельхоза
Денис Бочкарев, в прошлом году фермер получил грант "Агростартап", который должен направить на создание и развитие хозяйства по выращиванию картофеля и овощей открытого грунта.
"На средства господдержки в размере 2 миллионов рублей он приобрел трактор "Беларус", картофелекопатель навесной и погрузчик-копновоз. В течение пяти лет со времени освоения гранта сельхозтоваропроизводитель планирует увеличить производство картофеля на 215%, овощей – на 112%", - цитирует пресс-служба Бочкарева.
В прошлом году Ушаков произвел в своем хозяйстве 285 центнеров картофеля и 200 центнеров капусты. А еще он создал одно новое рабочее место.
Грантовая поддержка "Агростартап" предоставляется в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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