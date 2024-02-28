https://ria.ru/20240228/duda-1929996052.html

В Польше заявили, что вопрос военных репараций от Германии не закрыт

В Польше заявили, что вопрос военных репараций от Германии не закрыт - РИА Новости, 28.02.2024

В Польше заявили, что вопрос военных репараций от Германии не закрыт

Вопрос репараций от Германии за ущерб во время Второй мировой войны не закрыт, заявил президент Польши Анджей Дуда. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:40

2024-02-28T14:40

2024-02-28T15:34

в мире

польша

германия

варшава

радослав сикорский

анджей дуда

право и справедливость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:364:2048:1516_1920x0_80_0_0_16d061f70f4703682cb214439594a039.jpg

ВАРШАВА, 28 фев — РИА Новости. Вопрос репараций от Германии за ущерб во время Второй мировой войны не закрыт, заявил президент Польши Анджей Дуда."Вопрос о репарациях не решен. И он не закрыт, а с финансовой стороны он как минимум спорный", — цитирует Дуду его канцелярия."Даже если этот вопрос пытаются замести под ковер и похоронить, потому что это неудобно, время на него придет. В Польше нет семьи, в которой кто-то не погиб бы во время Второй мировой войны. Есть семьи, которые были уничтожены целиком, включая маленьких детей. Есть баланс потерь. Трагичный. И эти потери должны быть компенсированы", — заключил польский президент.В среду Дуда вручил государственные награды авторам доклада о потерях страны во время Второй мировой войны, на основании которых Варшава потребовала от Германии репарации. Торжественную церемонию транслирует канцелярия президента Польши. "За заслуги в документировании правды о новейшей истории Польши" золотых и серебряных наград "Крест заслуги" награждены более десяти человек, участвовавших в составлении отчета о военных потерях.При этом Дуда поблагодарил участников составления отчета "за смелость". Он заявил, что из своего опыта работы в Министерстве юстиции знает, что большинство польских ученых, занимающихся вопросами Второй мировой войны, "когда речь заходит о Германии, занимают немецкую сторону". "Такую политику Германия проводит давно и достаточно успешно", — сказал польский президент.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.Данное заявление было сделано предыдущим правительством Польши, сформированным партией "Право и справедливость". Однако после смены власти новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос получения репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.

https://ria.ru/20240215/polsha-1927634760.html

https://ria.ru/20240215/germaniya-1927548918.html

https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

польша

германия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, германия, варшава, радослав сикорский, анджей дуда, право и справедливость