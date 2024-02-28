https://ria.ru/20240228/duda-1929996052.html
В Польше заявили, что вопрос военных репараций от Германии не закрыт
В Польше заявили, что вопрос военных репараций от Германии не закрыт - РИА Новости, 28.02.2024
В Польше заявили, что вопрос военных репараций от Германии не закрыт
Вопрос репараций от Германии за ущерб во время Второй мировой войны не закрыт, заявил президент Польши Анджей Дуда. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:40
2024-02-28T14:40
2024-02-28T15:34
в мире
польша
германия
варшава
радослав сикорский
анджей дуда
право и справедливость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:364:2048:1516_1920x0_80_0_0_16d061f70f4703682cb214439594a039.jpg
ВАРШАВА, 28 фев — РИА Новости. Вопрос репараций от Германии за ущерб во время Второй мировой войны не закрыт, заявил президент Польши Анджей Дуда."Вопрос о репарациях не решен. И он не закрыт, а с финансовой стороны он как минимум спорный", — цитирует Дуду его канцелярия."Даже если этот вопрос пытаются замести под ковер и похоронить, потому что это неудобно, время на него придет. В Польше нет семьи, в которой кто-то не погиб бы во время Второй мировой войны. Есть семьи, которые были уничтожены целиком, включая маленьких детей. Есть баланс потерь. Трагичный. И эти потери должны быть компенсированы", — заключил польский президент.В среду Дуда вручил государственные награды авторам доклада о потерях страны во время Второй мировой войны, на основании которых Варшава потребовала от Германии репарации. Торжественную церемонию транслирует канцелярия президента Польши. "За заслуги в документировании правды о новейшей истории Польши" золотых и серебряных наград "Крест заслуги" награждены более десяти человек, участвовавших в составлении отчета о военных потерях.При этом Дуда поблагодарил участников составления отчета "за смелость". Он заявил, что из своего опыта работы в Министерстве юстиции знает, что большинство польских ученых, занимающихся вопросами Второй мировой войны, "когда речь заходит о Германии, занимают немецкую сторону". "Такую политику Германия проводит давно и достаточно успешно", — сказал польский президент.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.Данное заявление было сделано предыдущим правительством Польши, сформированным партией "Право и справедливость". Однако после смены власти новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос получения репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.
https://ria.ru/20240215/polsha-1927634760.html
https://ria.ru/20240215/germaniya-1927548918.html
https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html
польша
германия
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_a54ed6fac0c74dab60e5aa7e7296f8df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, германия, варшава, радослав сикорский, анджей дуда, право и справедливость
В мире, Польша, Германия, Варшава, Радослав Сикорский, Анджей Дуда, Право и справедливость
В Польше заявили, что вопрос военных репараций от Германии не закрыт
Дуда: вопрос военных репараций от ФРГ не закрыт
ВАРШАВА, 28 фев — РИА Новости. Вопрос репараций от Германии за ущерб во время Второй мировой войны не закрыт, заявил президент Польши Анджей Дуда.
«
"Вопрос о репарациях не решен. И он не закрыт, а с финансовой стороны он как минимум спорный", — цитирует Дуду его канцелярия.
В Госдуме заявили, что Польша "нарывается", требуя репараций от России
"Даже если этот вопрос пытаются замести под ковер и похоронить, потому что это неудобно, время на него придет. В Польше нет семьи, в которой кто-то не погиб бы во время Второй мировой войны. Есть семьи, которые были уничтожены целиком, включая маленьких детей. Есть баланс потерь. Трагичный. И эти потери должны быть компенсированы", — заключил польский президент.
В среду Дуда вручил государственные награды авторам доклада о потерях страны во время Второй мировой войны, на основании которых Варшава потребовала от Германии репарации. Торжественную церемонию транслирует канцелярия президента Польши. "За заслуги в документировании правды о новейшей истории Польши" золотых и серебряных наград "Крест заслуги" награждены более десяти человек, участвовавших в составлении отчета о военных потерях.
МИД Польши назвал вопрос репараций от ФРГ за Вторую мировую войну закрытым
При этом Дуда поблагодарил участников составления отчета "за смелость". Он заявил, что из своего опыта работы в Министерстве юстиции знает, что большинство польских ученых, занимающихся вопросами Второй мировой войны, "когда речь заходит о Германии, занимают немецкую сторону". "Такую политику Германия проводит давно и достаточно успешно", — сказал польский президент.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
Данное заявление было сделано предыдущим правительством Польши, сформированным партией "Право и справедливость". Однако после смены власти новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос получения репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.
Россия начала выплату репараций Украине