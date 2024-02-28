https://ria.ru/20240228/dtp-1929887585.html
Среди погибших в ДТП под Саратовом отсутствуют дети
Среди погибших в ДТП под Саратовом отсутствуют дети - РИА Новости, 28.02.2024
Среди погибших в ДТП под Саратовом отсутствуют дети
Детей среди погибших при столкновении двух легковых автомобилей в Саратовской области нет, погибли шесть мужчин, еще один пострадал, сообщил начальник... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T01:41
2024-02-28T01:41
2024-02-28T01:41
происшествия
саратовская область
лысогорский район
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 28 фев - РИА Новости. Детей среди погибших при столкновении двух легковых автомобилей в Саратовской области нет, погибли шесть мужчин, еще один пострадал, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. Ранее Юрин сообщил, что в 0.15 среды (23.15 мск вторника) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий столкнулись два легковых автомобиля, в результате шесть человек погибли и один пострадал. По данным областного управления ГИБДД, столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2112, в каждом автомобиле погибли по три человека, один пострадавший из ВАЗ-2112 доставлен в больницу. "В результате ДТП погибли шесть мужчин и один мужчина 1979 года рождения госпитализирован в больницу. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших и передали следственно-оперативной группе", - сообщил Юрин со ссылкой на слова начальника областной службы спасения Никиты Зрады.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, лысогорский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратовская область, Лысогорский район, ГИБДД МВД РФ
Среди погибших в ДТП под Саратовом отсутствуют дети
Власти: среди шести погибших в ДТП под Саратовом отсутствуют дети