https://ria.ru/20240228/dtp-1929887585.html

Среди погибших в ДТП под Саратовом отсутствуют дети

Среди погибших в ДТП под Саратовом отсутствуют дети - РИА Новости, 28.02.2024

Среди погибших в ДТП под Саратовом отсутствуют дети

Детей среди погибших при столкновении двух легковых автомобилей в Саратовской области нет, погибли шесть мужчин, еще один пострадал, сообщил начальник... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T01:41

2024-02-28T01:41

2024-02-28T01:41

происшествия

саратовская область

лысогорский район

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 28 фев - РИА Новости. Детей среди погибших при столкновении двух легковых автомобилей в Саратовской области нет, погибли шесть мужчин, еще один пострадал, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. Ранее Юрин сообщил, что в 0.15 среды (23.15 мск вторника) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий столкнулись два легковых автомобиля, в результате шесть человек погибли и один пострадал. По данным областного управления ГИБДД, столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2112, в каждом автомобиле погибли по три человека, один пострадавший из ВАЗ-2112 доставлен в больницу. "В результате ДТП погибли шесть мужчин и один мужчина 1979 года рождения госпитализирован в больницу. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших и передали следственно-оперативной группе", - сообщил Юрин со ссылкой на слова начальника областной службы спасения Никиты Зрады.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

саратовская область

лысогорский район

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происшествия, саратовская область, лысогорский район, гибдд мвд рф