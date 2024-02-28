https://ria.ru/20240228/donbass-1930006610.html

В Госдуме рассказали об оружии, которое находят при освобождении Донбасса

В Госдуме рассказали об оружии, которое находят при освобождении Донбасса - РИА Новости, 28.02.2024

В Госдуме рассказали об оружии, которое находят при освобождении Донбасса

Российские военные находят в освобожденных населенных пунктах Донбасса нераспакованное западное оружие почти в каждом подвале, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:20

2024-02-28T15:20

2024-02-28T15:25

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

виктор водолацкий

нато

безопасность

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929523975_0:129:3265:1966_1920x0_80_0_0_51baf90e52cf9610a70546b69b594bb0.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские военные находят в освобожденных населенных пунктах Донбасса нераспакованное западное оружие почти в каждом подвале, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российскими войсками на Авдеевском направлении освобожден населенный пункт Петровское. "Укрофашисты в панике, независимо от того, что у них есть оружие, а мы это видим…, почти что в каждом доме, в каждом подвале (освобожденных населенных пунктов) находятся десятки, сотни (единиц) различного вооружения и что они даже не распакованные", — сказал Водолацкий. По словам депутата, разговоры о том, что Украина не получает западное оружие — это психологическое воздействие на страны Запада: по захваченным трофеям видно, что они получают его в том же объеме, что и всегда. Водолацкий отметил, что российские войска продвигаются "по тому маршруту, который определен, а это полностью освобождение Донецкой Народной Республики от укрофашистов". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240228/dokazatelstva-1929848548.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, донбасс, виктор водолацкий, нато, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф