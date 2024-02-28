https://ria.ru/20240228/donbass-1930006610.html
В Госдуме рассказали об оружии, которое находят при освобождении Донбасса
В Госдуме рассказали об оружии, которое находят при освобождении Донбасса - РИА Новости, 28.02.2024
В Госдуме рассказали об оружии, которое находят при освобождении Донбасса
Российские военные находят в освобожденных населенных пунктах Донбасса нераспакованное западное оружие почти в каждом подвале, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:20
2024-02-28T15:20
2024-02-28T15:25
специальная военная операция на украине
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донбасс
виктор водолацкий
нато
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские военные находят в освобожденных населенных пунктах Донбасса нераспакованное западное оружие почти в каждом подвале, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российскими войсками на Авдеевском направлении освобожден населенный пункт Петровское. "Укрофашисты в панике, независимо от того, что у них есть оружие, а мы это видим…, почти что в каждом доме, в каждом подвале (освобожденных населенных пунктов) находятся десятки, сотни (единиц) различного вооружения и что они даже не распакованные", — сказал Водолацкий. По словам депутата, разговоры о том, что Украина не получает западное оружие — это психологическое воздействие на страны Запада: по захваченным трофеям видно, что они получают его в том же объеме, что и всегда. Водолацкий отметил, что российские войска продвигаются "по тому маршруту, который определен, а это полностью освобождение Донецкой Народной Республики от укрофашистов". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
https://ria.ru/20240228/dokazatelstva-1929848548.html
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россия, украина, донбасс, виктор водолацкий, нато, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Виктор Водолацкий, НАТО, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Госдуме рассказали об оружии, которое находят при освобождении Донбасса
Водолацкий: военные находят в донбасских селах нераспакованное западное оружие
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские военные находят в освобожденных населенных пунктах Донбасса нераспакованное западное оружие почти в каждом подвале, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Ранее Минобороны РФ
сообщило, что российскими войсками на Авдеевском направлении освобожден населенный пункт Петровское.
"Укрофашисты в панике, независимо от того, что у них есть оружие, а мы это видим…, почти что в каждом доме, в каждом подвале (освобожденных населенных пунктов) находятся десятки, сотни (единиц) различного вооружения и что они даже не распакованные", — сказал Водолацкий.
По словам депутата, разговоры о том, что Украина
не получает западное оружие — это психологическое воздействие на страны Запада: по захваченным трофеям видно, что они получают его в том же объеме, что и всегда.
Водолацкий отметил, что российские войска продвигаются "по тому маршруту, который определен, а это полностью освобождение Донецкой Народной Республики
от укрофашистов".
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
New York Times доказала правоту Москвы