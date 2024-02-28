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Власти признали пригодным деревянный дом в Нягани, где обрушились балконы - РИА Новости, 28.02.2024
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14:09 28.02.2024 (обновлено: 16:20 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/dom-1929983003.html
Власти признали пригодным деревянный дом в Нягани, где обрушились балконы
Власти признали пригодным деревянный дом в Нягани, где обрушились балконы - РИА Новости, 28.02.2024
Власти признали пригодным деревянный дом в Нягани, где обрушились балконы
Балконы деревянного двухэтажного жилого дома обрушились в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе, при этом комиссия признала дом пригодным для дальнейшего... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:09
2024-02-28T16:20
происшествия
нягань
ханты-мансийский автономный округ
жилье
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Балконы деревянного двухэтажного жилого дома обрушились в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе, при этом комиссия признала дом пригодным для дальнейшего проживания при условии проведения ремонта, сообщила горадминистрация. &quot;Центром управления муниципалитетом был зафиксирован факт обрушения балконов из-за снеговой нагрузки на аварийном доме №79 по улице Интернациональной... На место происшествия выехала оперативная группа, которая в ходе обследования установила возможность дальнейшей эксплуатации здания при условии проведения ряда ремонтных работ&quot;, – говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях мэрии.Отмечается, что сейчас управляющая компания восстанавливает частично разрушенную кровлю дома, а его жильцы отказались от предоставленных им квартир маневренного фонда. В окружной прокуратуре РИА Новости сообщили, что после инцидента ведется проверка.Позже в администрации Нягани РИА Новости уточнили, что аварийный дом, где обрушились балконы, 1984 года постройки, в нем проживают 35 человек. "Он признан аварийным, в списке расселения стоит 53-м. Мы ориентировочно говорим, что это будет 2026 год", – сказал агентству замглавы Нягани Табриз Фаталиев."У нас, в принципе, никогда такого не случалось, и факторов тут несколько: это аварийность дома, его состояние, а эксплуатационный срок таких домов – 20-25 лет. Второй фактор – мы видим, что есть нарушение строительных норм, налицо строительный брак, и, в-третьих, излишки снега", – объяснил Фаталиев произошедшее. Он подчеркнул, что инцидент произошел в понедельник вечером, и ремонтные работы уже завершены.На вопрос, почему собственники аварийного дома отказались от временного жилья, собеседник ответил: "Потому что маневренный жилой фонд предоставляется, исходя из нормы на одного человека. Соответственно, если это будет большая семья, то она по норме займет целиком квартиру. А если семьи из одного или двух человек, то они попадут в жилье с подселением, но немногие готовы жить сегодня с подселением. А еще люди понимают, что этот дом стоит 53-м в очереди, а темпы расселения у нас все равно идут с опережением", – заявил замглавы города..
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происшествия, нягань, ханты-мансийский автономный округ, жилье
Происшествия, Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ, Жилье
Власти признали пригодным деревянный дом в Нягани, где обрушились балконы

Власти: балконы обрушились в доме в Нягани, но для проживания он пригоден

© Администрация НяганиДеревянный дом в Нягани, где обрушились балконы. Кадр видео
Деревянный дом в Нягани, где обрушились балконы. Кадр видео
© Администрация Нягани
Деревянный дом в Нягани, где обрушились балконы. Кадр видео
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Балконы деревянного двухэтажного жилого дома обрушились в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе, при этом комиссия признала дом пригодным для дальнейшего проживания при условии проведения ремонта, сообщила горадминистрация.
«

"Центром управления муниципалитетом был зафиксирован факт обрушения балконов из-за снеговой нагрузки на аварийном доме №79 по улице Интернациональной... На место происшествия выехала оперативная группа, которая в ходе обследования установила возможность дальнейшей эксплуатации здания при условии проведения ряда ремонтных работ", – говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях мэрии.

Отмечается, что сейчас управляющая компания восстанавливает частично разрушенную кровлю дома, а его жильцы отказались от предоставленных им квартир маневренного фонда.
В окружной прокуратуре РИА Новости сообщили, что после инцидента ведется проверка.
Позже в администрации Нягани РИА Новости уточнили, что аварийный дом, где обрушились балконы, 1984 года постройки, в нем проживают 35 человек. "Он признан аварийным, в списке расселения стоит 53-м. Мы ориентировочно говорим, что это будет 2026 год", – сказал агентству замглавы Нягани Табриз Фаталиев.
"У нас, в принципе, никогда такого не случалось, и факторов тут несколько: это аварийность дома, его состояние, а эксплуатационный срок таких домов – 20-25 лет. Второй фактор – мы видим, что есть нарушение строительных норм, налицо строительный брак, и, в-третьих, излишки снега", – объяснил Фаталиев произошедшее. Он подчеркнул, что инцидент произошел в понедельник вечером, и ремонтные работы уже завершены.
На вопрос, почему собственники аварийного дома отказались от временного жилья, собеседник ответил: "Потому что маневренный жилой фонд предоставляется, исходя из нормы на одного человека. Соответственно, если это будет большая семья, то она по норме займет целиком квартиру. А если семьи из одного или двух человек, то они попадут в жилье с подселением, но немногие готовы жить сегодня с подселением. А еще люди понимают, что этот дом стоит 53-м в очереди, а темпы расселения у нас все равно идут с опережением", – заявил замглавы города..
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ПроисшествияНяганьХанты-Мансийский автономный округЖилье
 
 
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