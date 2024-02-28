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На Кубани завели дело на женщину, оставившую пятерых детей замерзать в доме - РИА Новости, 28.02.2024
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13:30 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/delo-1929974142.html
На Кубани завели дело на женщину, оставившую пятерых детей замерзать в доме
На Кубани завели дело на женщину, оставившую пятерых детей замерзать в доме - РИА Новости, 28.02.2024
На Кубани завели дело на женщину, оставившую пятерых детей замерзать в доме
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Краснодарского края, которая оставила пятерых маленьких детей в неотапливаемом доме в минусовую погоду, укатив... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:30
2024-02-28T13:30
происшествия
краснодарский край
россия
брюховецкий район
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КРАСНОДАР, 28 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Краснодарского края, которая оставила пятерых маленьких детей в неотапливаемом доме в минусовую погоду, укатив в гости на четыре дня, следует из релиза прокуратуры региона. По данным ведомства, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что пятеро детей без родителей находятся в неотапливаемом доме в хуторе Бейсужек. Детей в истощенном состоянии доставили в медучреждение. &quot;Мать, оставив детей (младшему из которых три года, а старшему 10 лет) без присмотра, с минимальным набором продуктов питания, в холодном помещении, пообещала им вернуться через несколько часов и, выключив мобильный телефон, 19 января 2024 года уехала в Брюховецкий район в гости, где находилась на протяжении четырех дней&quot;, - говорится в сообщении.На тот момент в поселке средняя температура составляла примерно минус 4 градуса, дул сильный ветер, добавляют в надзорном ведомстве. Мать вернулась только после требования сотрудников полиции и изъятия детей. "В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)… Органом опеки в Павловский районный суд направлено исковое заявление об ограничении подозреваемой в родительских правах", - сообщают в прокуратуре. Отмечается, что сейчас дети находятся в Ахтырском социально-реабилитационном центре.
https://ria.ru/20240114/moskva-1921277993.html
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, россия, брюховецкий район
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Брюховецкий район
На Кубани завели дело на женщину, оставившую пятерых детей замерзать в доме

На Кубани женщина оставила пятерых детей замерзать в доме, уехав в гости

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 28 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Краснодарского края, которая оставила пятерых маленьких детей в неотапливаемом доме в минусовую погоду, укатив в гости на четыре дня, следует из релиза прокуратуры региона.
По данным ведомства, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что пятеро детей без родителей находятся в неотапливаемом доме в хуторе Бейсужек. Детей в истощенном состоянии доставили в медучреждение.
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"Мать, оставив детей (младшему из которых три года, а старшему 10 лет) без присмотра, с минимальным набором продуктов питания, в холодном помещении, пообещала им вернуться через несколько часов и, выключив мобильный телефон, 19 января 2024 года уехала в Брюховецкий район в гости, где находилась на протяжении четырех дней", - говорится в сообщении.

На тот момент в поселке средняя температура составляла примерно минус 4 градуса, дул сильный ветер, добавляют в надзорном ведомстве. Мать вернулась только после требования сотрудников полиции и изъятия детей.
"В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)… Органом опеки в Павловский районный суд направлено исковое заявление об ограничении подозреваемой в родительских правах", - сообщают в прокуратуре.
Отмечается, что сейчас дети находятся в Ахтырском социально-реабилитационном центре.
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