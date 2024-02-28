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В Дагестане при столкновении грузовика и бензовоза погибли два человека - РИА Новости, 28.02.2024
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12:17 28.02.2024 (обновлено: 12:24 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/dagestan-1929953719.html
В Дагестане при столкновении грузовика и бензовоза погибли два человека
В Дагестане при столкновении грузовика и бензовоза погибли два человека - РИА Новости, 28.02.2024
В Дагестане при столкновении грузовика и бензовоза погибли два человека
Два грузовика столкнулись и загорелись в Дагестане, оба водителя погибли, сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:17
2024-02-28T12:24
происшествия
махачкала
тарумовский район
кизлярский район
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МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Два грузовика столкнулись и загорелись в Дагестане, оба водителя погибли, сообщили в пресс-службе МВД по республике. ДТП произошло в среду примерно в 00.40 мск на трассе Астрахан – Махачкала в Тарумовском районе. "Житель Кизлярского района, управляя автомобилем марки Renault Magnum 520 с полуприцепом-бензовозом, столкнулся с грузовым автомобилем DAF, личность водителя которого не установлена, в результате чего оба автомобиля загорелись. В результате ДТП водители обоих транспортных средств от полученных тяжких телесных повреждений погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении. Руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева написала в своем Telegram-канале, что водители после столкновения оказались зажатыми и не смогли выбраться.
https://ria.ru/20240227/dtp-1929680124.html
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происшествия, махачкала, тарумовский район, кизлярский район
Происшествия, Махачкала, Тарумовский район, Кизлярский район
В Дагестане при столкновении грузовика и бензовоза погибли два человека

МВД: в Дагестане два грузовика загорелись при ДТП, оба водителя погибли

© Фото : пресс-службе МВД по республике ДагестанНа месте ДТП с участием бензовоза в Тарумовском районе Дагестана
На месте ДТП с участием бензовоза в Тарумовском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : пресс-службе МВД по республике Дагестан
На месте ДТП с участием бензовоза в Тарумовском районе Дагестана
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Два грузовика столкнулись и загорелись в Дагестане, оба водителя погибли, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
ДТП произошло в среду примерно в 00.40 мск на трассе Астрахан – Махачкала в Тарумовском районе.
"Житель Кизлярского района, управляя автомобилем марки Renault Magnum 520 с полуприцепом-бензовозом, столкнулся с грузовым автомобилем DAF, личность водителя которого не установлена, в результате чего оба автомобиля загорелись. В результате ДТП водители обоих транспортных средств от полученных тяжких телесных повреждений погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева написала в своем Telegram-канале, что водители после столкновения оказались зажатыми и не смогли выбраться.
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ПроисшествияМахачкалаТарумовский районКизлярский район
 
 
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