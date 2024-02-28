https://ria.ru/20240228/dagestan-1929953719.html

В Дагестане при столкновении грузовика и бензовоза погибли два человека

В Дагестане при столкновении грузовика и бензовоза погибли два человека - РИА Новости, 28.02.2024

В Дагестане при столкновении грузовика и бензовоза погибли два человека

Два грузовика столкнулись и загорелись в Дагестане, оба водителя погибли, сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:17

2024-02-28T12:17

2024-02-28T12:24

происшествия

махачкала

тарумовский район

кизлярский район

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МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Два грузовика столкнулись и загорелись в Дагестане, оба водителя погибли, сообщили в пресс-службе МВД по республике. ДТП произошло в среду примерно в 00.40 мск на трассе Астрахан – Махачкала в Тарумовском районе. "Житель Кизлярского района, управляя автомобилем марки Renault Magnum 520 с полуприцепом-бензовозом, столкнулся с грузовым автомобилем DAF, личность водителя которого не установлена, в результате чего оба автомобиля загорелись. В результате ДТП водители обоих транспортных средств от полученных тяжких телесных повреждений погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении. Руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева написала в своем Telegram-канале, что водители после столкновения оказались зажатыми и не смогли выбраться.

https://ria.ru/20240227/dtp-1929680124.html

махачкала

тарумовский район

кизлярский район

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происшествия, махачкала, тарумовский район, кизлярский район