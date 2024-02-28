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Море выбросило на берег череп гигантского существа - РИА Новости, 28.02.2024
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15:08 28.02.2024 (обновлено: 16:36 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/cherep-1930003509.html
Море выбросило на берег череп гигантского существа
Море выбросило на берег череп гигантского существа - РИА Новости, 28.02.2024
Море выбросило на берег череп гигантского существа
Гигантский череп выбросило на пляж залива Монтерей в Калифорнии, передает The Sacramento Bee. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:08
2024-02-28T16:36
калифорния
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Гигантский череп выбросило на пляж залива Монтерей в Калифорнии, передает The Sacramento Bee."Череп, вероятно, принадлежит либо ластоногому, либо синему киту. &lt;…&gt; У них черепа измеряются в метрах, а не в футах или сантиметрах", — предположил Роберт Боссенекер, ведущий палеонтолог из Чарльстонского палеонтологического центра.Эксперты из Музея естественной истории в Санта-Круз полагают, что это кость кита, выброшенная морем осенью 2023 года.По информации Национального управления океанических и атмосферных исследований, финвалы и синие киты — два самых крупных существа на Земле. Финвалы могут достигать 25 метров в длину и весить до 80 тонн. Синие киты могут достигать 33 метров и весить до 165 тонн.
https://ria.ru/20230120/zhaba-1846290622.html
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калифорния, земля
Калифорния, Земля
Море выбросило на берег череп гигантского существа

Sacramento Bee: в Калифорнии на пляж выбросило гигантский череп

© Фото : Krystal ScarboroughГигантский череп на пляже Pajaro Dunes в Калифорнии, США
Гигантский череп на пляже Pajaro Dunes в Калифорнии, США - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : Krystal Scarborough
Гигантский череп на пляже Pajaro Dunes в Калифорнии, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Гигантский череп выбросило на пляж залива Монтерей в Калифорнии, передает The Sacramento Bee.
"Череп, вероятно, принадлежит либо ластоногому, либо синему киту. <…> У них черепа измеряются в метрах, а не в футах или сантиметрах", — предположил Роберт Боссенекер, ведущий палеонтолог из Чарльстонского палеонтологического центра.
Эксперты из Музея естественной истории в Санта-Круз полагают, что это кость кита, выброшенная морем осенью 2023 года.
По информации Национального управления океанических и атмосферных исследований, финвалы и синие киты — два самых крупных существа на Земле. Финвалы могут достигать 25 метров в длину и весить до 80 тонн. Синие киты могут достигать 33 метров и весить до 165 тонн.
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