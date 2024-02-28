https://ria.ru/20240228/cherep-1930003509.html

Море выбросило на берег череп гигантского существа

Море выбросило на берег череп гигантского существа - РИА Новости, 28.02.2024

Море выбросило на берег череп гигантского существа

Гигантский череп выбросило на пляж залива Монтерей в Калифорнии, передает The Sacramento Bee. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:08

2024-02-28T15:08

2024-02-28T16:36

калифорния

земля

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Гигантский череп выбросило на пляж залива Монтерей в Калифорнии, передает The Sacramento Bee."Череп, вероятно, принадлежит либо ластоногому, либо синему киту. <…> У них черепа измеряются в метрах, а не в футах или сантиметрах", — предположил Роберт Боссенекер, ведущий палеонтолог из Чарльстонского палеонтологического центра.Эксперты из Музея естественной истории в Санта-Круз полагают, что это кость кита, выброшенная морем осенью 2023 года.По информации Национального управления океанических и атмосферных исследований, финвалы и синие киты — два самых крупных существа на Земле. Финвалы могут достигать 25 метров в длину и весить до 80 тонн. Синие киты могут достигать 33 метров и весить до 165 тонн.

https://ria.ru/20230120/zhaba-1846290622.html

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калифорния, земля