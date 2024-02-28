https://ria.ru/20240228/cherep-1930003509.html
Море выбросило на берег череп гигантского существа
Море выбросило на берег череп гигантского существа - РИА Новости, 28.02.2024
Море выбросило на берег череп гигантского существа
Гигантский череп выбросило на пляж залива Монтерей в Калифорнии, передает The Sacramento Bee. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:08
2024-02-28T15:08
2024-02-28T16:36
калифорния
земля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929999691_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_9591e5d117719c3104a36d00b8ea53fa.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Гигантский череп выбросило на пляж залива Монтерей в Калифорнии, передает The Sacramento Bee."Череп, вероятно, принадлежит либо ластоногому, либо синему киту. <…> У них черепа измеряются в метрах, а не в футах или сантиметрах", — предположил Роберт Боссенекер, ведущий палеонтолог из Чарльстонского палеонтологического центра.Эксперты из Музея естественной истории в Санта-Круз полагают, что это кость кита, выброшенная морем осенью 2023 года.По информации Национального управления океанических и атмосферных исследований, финвалы и синие киты — два самых крупных существа на Земле. Финвалы могут достигать 25 метров в длину и весить до 80 тонн. Синие киты могут достигать 33 метров и весить до 165 тонн.
https://ria.ru/20230120/zhaba-1846290622.html
калифорния
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929999691_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_e592e9a137d2c765485358ba1a1288bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калифорния, земля
Море выбросило на берег череп гигантского существа
Sacramento Bee: в Калифорнии на пляж выбросило гигантский череп
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Гигантский череп выбросило на пляж залива Монтерей в Калифорнии, передает The Sacramento Bee
.
"Череп, вероятно, принадлежит либо ластоногому, либо синему киту. <…> У них черепа измеряются в метрах, а не в футах или сантиметрах", — предположил Роберт Боссенекер, ведущий палеонтолог из Чарльстонского палеонтологического центра.
Эксперты из Музея естественной истории в Санта-Круз полагают, что это кость кита, выброшенная морем осенью 2023 года.
По информации Национального управления океанических и атмосферных исследований, финвалы и синие киты — два самых крупных существа на Земле. Финвалы могут достигать 25 метров в длину и весить до 80 тонн. Синие киты могут достигать 33 метров и весить до 165 тонн.
В Австралии обнаружили крупнейшую в мире жабу