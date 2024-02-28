https://ria.ru/20240228/chad-1930097305.html

В Чаде напали на дом дяди президента переходного периода, сообщили СМИ

В Чаде напали на дом дяди президента переходного периода, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.02.2024

В Чаде напали на дом дяди президента переходного периода, сообщили СМИ

Дом дяди президента переходного периода Чада Махамата Идриса Деби, генерала Сейли Деби Итно, подвергся нападению, сообщило издание ChadOne со ссылкой на два... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T23:11

2024-02-28T23:11

2024-02-28T23:11

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Дом дяди президента переходного периода Чада Махамата Идриса Деби, генерала Сейли Деби Итно, подвергся нападению, сообщило издание ChadOne со ссылкой на два источника. По данным издания, генерал также был членом оппозиционной "Социалистической партии без границ" (PSF) страны. "Два источника ChadOne сообщают о <...> нападении на дом Сейли Деби, дяди лидера хунты и члена "Социалистической партии без границ", - сообщило издание. По данным издания, в настоящее время ведутся "переговоры о капитуляции" генерала Сейли Деби Итно. Издание ChadOne ранее сообщало со ссылкой на источники, что лидер оппозиционной "Социалистической партии без границ (PSF)" Чада Яя Дилло, двоюродный брат президента переходного периода Махамата Идриса Деби, мертв. Как заявил заявил РИА Новости посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд, правительство Чада объявило комендантский час в столице Нджамене для защиты населения. Ранее посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд заявил РИА Новости, что происходящее в Чаде не является государственным переворотом, ситуация на данный момент находится под контролем. Ранее издание ChadOne сообщало, что группа военных направляется к президентскому дворцу в столице Чада городе Нджамене и пытается взять его под контроль. Сообщалось о передвижении танков и бронетехники в Нджамене, центр которой был заблокирован. По данным издания, правительственные силы штурмовали штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF) во главе с Яя Дилло, двоюродным братом президента переходного периода Махамата Идриса Деби. В среду утром правительство сообщало об атаке на здание Национального управления безопасности Чада, в результате которой погибли несколько человек. Власти обвинили в нападении PSF, но заявили, что ситуация взята под контроль. Обострение ситуации в Чаде происходит на фоне предстоящих президентских выборов. Во вторник было объявлено, что их первый тур состоится 6 мая. В настоящее время Чадом управляет военный совет под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби.

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

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