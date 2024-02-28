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Правительство Чада объявило комендантский час - РИА Новости, 28.02.2024
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22:54 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/chad-1930095154.html
Правительство Чада объявило комендантский час
Правительство Чада объявило комендантский час - РИА Новости, 28.02.2024
Правительство Чада объявило комендантский час
Правительство Чада объявило комендантский час в столице Нджамене для защиты населения, заявил РИА Новости посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T22:54
2024-02-28T22:54
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство Чада объявило комендантский час в столице Нджамене для защиты населения, заявил РИА Новости посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд. Ранее посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд заявил РИА Новости, что происходящее в Чаде не является государственным переворотом, ситуация на данный момент находится под контролем. "Правительство объявило комендантский час в Нджамене в целях защиты населения", - сказал Махамуд. Ранее издание сообщало, что группа военных направляется к президентскому дворцу в столице Чада городе Нджамене и пытается взять его под контроль. Сообщалось о передвижении танков и бронетехники в Нджамене, центр которой был заблокирован. По данным издания, правительственные силы штурмовали штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF) во главе с Яя Дилло, двоюродным братом президента переходного периода Махамата Идриса Деби. В среду утром правительство сообщало об атаке на здание Национального управления безопасности Чада, в результате которой погибли несколько человек. Власти обвинили в нападении PSF, но заявили, что ситуация взята под контроль. Обострение ситуации в Чаде происходит на фоне предстоящих президентских выборов. Во вторник было объявлено, что их первый тур состоится 6 мая. В настоящее время Чадом управляет военный совет под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби.
https://ria.ru/20240213/afrika-1926976274.html
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в мире, чад, нджамена, идрис деби
В мире, Чад, Нджамена, Идрис Деби
Правительство Чада объявило комендантский час

Посол в Москве Адам Бешир Махамуд: правительство Чада объявило комендантский час

© AP Photo / Jerome DelayСтолица Чада Нджамена
Столица Чада Нджамена - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Jerome Delay
Столица Чада Нджамена. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство Чада объявило комендантский час в столице Нджамене для защиты населения, заявил РИА Новости посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд.
Ранее посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд заявил РИА Новости, что происходящее в Чаде не является государственным переворотом, ситуация на данный момент находится под контролем.
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"Правительство объявило комендантский час в Нджамене в целях защиты населения", - сказал Махамуд.
Ранее издание сообщало, что группа военных направляется к президентскому дворцу в столице Чада городе Нджамене и пытается взять его под контроль. Сообщалось о передвижении танков и бронетехники в Нджамене, центр которой был заблокирован. По данным издания, правительственные силы штурмовали штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF) во главе с Яя Дилло, двоюродным братом президента переходного периода Махамата Идриса Деби.
В среду утром правительство сообщало об атаке на здание Национального управления безопасности Чада, в результате которой погибли несколько человек. Власти обвинили в нападении PSF, но заявили, что ситуация взята под контроль.
Обострение ситуации в Чаде происходит на фоне предстоящих президентских выборов. Во вторник было объявлено, что их первый тур состоится 6 мая. В настоящее время Чадом управляет военный совет под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби.
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