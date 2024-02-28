https://ria.ru/20240228/chad-1930093943.html

Посол Чада прокомментировал ситуацию в стране

Посол Чада прокомментировал ситуацию в стране - РИА Новости, 28.02.2024

Посол Чада прокомментировал ситуацию в стране

Ситуация в Чаде находится под контролем, происходящее в стране не является государственным переворотом, заявил РИА Новости посол Чада в Москве Адам Бешир... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T22:36

2024-02-28T22:36

2024-02-28T22:45

чад

в мире

нджамена

идрис деби

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ситуация в Чаде находится под контролем, происходящее в стране не является государственным переворотом, заявил РИА Новости посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд.Ранее издание сообщало, что группа военных направляется к президентскому дворцу в столице Чада городе Нджамене и пытается взять его под контроль. Сообщалось о передвижении танков и бронетехники в Нджамене, центр которой был заблокирован. По данным издания, правительственные силы штурмовали штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF) во главе с Яя Дилло, двоюродным братом президента переходного периода Махамата Идриса Деби."Происходящее не является государственным переворотом. Ситуация в Чаде сейчас находится под контролем", - сказал Махамуд.В среду утром правительство сообщало об атаке на здание Национального управления безопасности Чада, в результате которой погибли несколько человек. Власти обвинили в нападении PSF, но заявили, что ситуация взята под контроль.Обострение ситуации в Чаде происходит на фоне предстоящих президентских выборов. Во вторник было объявлено, что их первый тур состоится 6 мая. В настоящее время Чадом управляет военный совет под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби.

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

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чад, в мире, нджамена, идрис деби