https://ria.ru/20240228/chad-1930093108.html

СМИ: двоюродный брат президента Чада, возглавляющий оппозицию, погиб

СМИ: двоюродный брат президента Чада, возглавляющий оппозицию, погиб - РИА Новости, 28.02.2024

СМИ: двоюродный брат президента Чада, возглавляющий оппозицию, погиб

Лидер оппозиционной "Социалистической партии без границ (PSF)" Чада Яя Дилло, двоюродный брат президента переходного периода Махамата Идриса Деби, мертв,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T22:28

2024-02-28T22:28

2024-02-28T22:39

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер оппозиционной "Социалистической партии без границ (PSF)" Чада Яя Дилло, двоюродный брат президента переходного периода Махамата Идриса Деби, мертв, заявило издание ChadOne со ссылкой на источники.Ранее издание сообщало, что группа военных направляется к президентскому дворцу в столице Чада городе Нджамене и пытается взять его под контроль. Сообщалось о передвижении танков и бронетехники в Нджамене, центр которой был заблокирован. По данным издания, правительственные силы штурмовали штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF) во главе с Яя Дилло, двоюродным братом президента переходного периода Махамата Идриса Деби."Яя Дилло, глава партии PSF, объявлен властями мертвым", - сообщило издание со ссылкой на источники.В среду утром правительство сообщало об атаке на здание Национального управления безопасности Чада, в результате которой погибли несколько человек. Власти обвинили в нападении PSF, но заявили, что ситуация взята под контроль.Обострение ситуации в Чаде происходит на фоне предстоящих президентских выборов. Во вторник было объявлено, что их первый тур состоится 6 мая. В настоящее время Чадом управляет военный совет под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби.

https://ria.ru/20240124/putin-1923202828.html

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в мире, чад, нджамена, идрис деби