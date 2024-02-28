https://ria.ru/20240228/chad-1930079458.html

В Чаде группа военных направилась к президентскому дворцу

В Чаде группа военных направилась к президентскому дворцу - РИА Новости, 28.02.2024

В Чаде группа военных направилась к президентскому дворцу

В Нджамене группа военных направилась к президентскому дворцу, чтобы захватить его, пишет издание ChadOne. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T19:59

2024-02-28T19:59

2024-02-28T23:11

в мире

чад

идрис деби

нджамена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930070113_0:47:3208:1852_1920x0_80_0_0_273837d997ac93383d387a4cb79a649e.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Нджамене группа военных направилась к президентскому дворцу, чтобы захватить его, пишет издание ChadOne.В среду утром правительство страны заявило об атаке на здание Национального управления безопасности Чада, при которой погибли несколько человек. Власти обвинили в нападении оппозиционную Социалистическую партию без границ (PSF) во главе с Яя Дилло, но отметили, что ситуация находится под контролем.Вечером появилась информация о сильной стрельбе в Нджамане. Как рассказали ChadOne очевидцы, по городу, центр которого был заблокирован, проезжали танки и бронетехника. В это время правительственные силы штурмовали штаб-квартиру PSF.Позднее издание со ссылкой на источники заявило, что Яя Дилло погиб. Кроме того, сообщается о нападении на дом дяди президента переходного периода.В свою очередь, посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд уточнил, что власти страны ввели в столице комендантский час для защиты населения.Обострение ситуации в Чаде происходит в преддверии предстоящих президентских выборов. Накануне стало известно, что первый тур состоится 6 мая. В конце прошлого года в республике прошел референдум, на котором более 85 процентов избирателей проголосовали за новую конституцию. Она, по мнению лидеров страны, является важным шагом на пути возвращения к гражданской форме правления.

https://ria.ru/20240124/putin-1923202828.html

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

чад

нджамена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чад, идрис деби, нджамена