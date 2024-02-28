https://ria.ru/20240228/chad-1930079458.html
В Чаде группа военных направилась к президентскому дворцу
В Чаде группа военных направилась к президентскому дворцу - РИА Новости, 28.02.2024
В Чаде группа военных направилась к президентскому дворцу
В Нджамене группа военных направилась к президентскому дворцу, чтобы захватить его, пишет издание ChadOne. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T19:59
2024-02-28T19:59
2024-02-28T23:11
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Нджамене группа военных направилась к президентскому дворцу, чтобы захватить его, пишет издание ChadOne.В среду утром правительство страны заявило об атаке на здание Национального управления безопасности Чада, при которой погибли несколько человек. Власти обвинили в нападении оппозиционную Социалистическую партию без границ (PSF) во главе с Яя Дилло, но отметили, что ситуация находится под контролем.Вечером появилась информация о сильной стрельбе в Нджамане. Как рассказали ChadOne очевидцы, по городу, центр которого был заблокирован, проезжали танки и бронетехника. В это время правительственные силы штурмовали штаб-квартиру PSF.Позднее издание со ссылкой на источники заявило, что Яя Дилло погиб. Кроме того, сообщается о нападении на дом дяди президента переходного периода.В свою очередь, посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд уточнил, что власти страны ввели в столице комендантский час для защиты населения.Обострение ситуации в Чаде происходит в преддверии предстоящих президентских выборов. Накануне стало известно, что первый тур состоится 6 мая. В конце прошлого года в республике прошел референдум, на котором более 85 процентов избирателей проголосовали за новую конституцию. Она, по мнению лидеров страны, является важным шагом на пути возвращения к гражданской форме правления.
https://ria.ru/20240124/putin-1923202828.html
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в мире, чад, идрис деби, нджамена
В мире, Чад, Идрис Деби, Нджамена
В Чаде группа военных направилась к президентскому дворцу
В столице Чада Нджамене группа военных направилась к президентскому дворцу
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
В Нджамене группа военных направилась к президентскому дворцу, чтобы захватить его, пишет издание ChadOne
.
В среду утром правительство страны заявило об атаке на здание Национального управления безопасности Чада, при которой погибли несколько человек. Власти обвинили в нападении оппозиционную Социалистическую партию без границ (PSF) во главе с Яя Дилло, но отметили, что ситуация находится под контролем.
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В апреле 2021 года правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных в боевых действиях против повстанцев на севере страны. После этого военные заявили о роспуске парламента и правительства, а также о формировании переходного военного совета, который возглавил 37-летний генерал Махамат Идрис Деби — сын погибшего президента. Восьмого октября 2022 года его провозгласили временным президентом.
Лидер оппозиции Яя Дилло приходится Махамату Идрису Деби двоюродным братом.
Вечером появилась информация о сильной стрельбе в Нджамане. Как рассказали ChadOne очевидцы, по городу, центр которого был заблокирован, проезжали танки и бронетехника. В это время правительственные силы штурмовали штаб-квартиру PSF.
Позднее издание со ссылкой на источники заявило, что Яя Дилло погиб. Кроме того, сообщается о нападении на дом дяди президента переходного периода.
В свою очередь, посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд уточнил, что власти страны ввели в столице комендантский час для защиты населения.
Обострение ситуации в Чаде происходит в преддверии предстоящих президентских выборов. Накануне стало известно, что первый тур состоится 6 мая. В конце прошлого года в республике прошел референдум, на котором более 85 процентов избирателей проголосовали за новую конституцию. Она, по мнению лидеров страны, является важным шагом на пути возвращения к гражданской форме правления.
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