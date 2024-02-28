https://ria.ru/20240228/chad-1930021874.html

В Чаде наблюдаются сбои в работе интернета

В Чаде наблюдаются сбои в работе интернета - РИА Новости, 28.02.2024

В Чаде наблюдаются сбои в работе интернета

Сбои в работе интернета наблюдаются в Чаде после нападения на здание Национального управления безопасности в столице Нджамене, следует из данных международной... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:50

2024-02-28T15:50

2024-02-28T18:58

в мире

чад

нджамена

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбои в работе интернета наблюдаются в Чаде после нападения на здание Национального управления безопасности в столице Нджамене, следует из данных международной службы мониторинга интернета NetBlocks. "Сетевые данные показывают перебои с подключением к интернету в Чаде", - говорится в сообщении на странице NetBlocks в социальной сети Х.Ранее атака была совершена на здания Национального управления безопасности Чада, несколько человек погибли, власти страны винят в этом участников оппозиционной партии, но заявляют, что ситуация взята под контроль.

https://ria.ru/20240216/chad-1927778015.html

чад

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в мире, чад, нджамена