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В Чаде наблюдаются сбои в работе интернета - РИА Новости, 28.02.2024
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15:50 28.02.2024 (обновлено: 18:58 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/chad-1930021874.html
В Чаде наблюдаются сбои в работе интернета
В Чаде наблюдаются сбои в работе интернета - РИА Новости, 28.02.2024
В Чаде наблюдаются сбои в работе интернета
Сбои в работе интернета наблюдаются в Чаде после нападения на здание Национального управления безопасности в столице Нджамене, следует из данных международной... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:50
2024-02-28T18:58
в мире
чад
нджамена
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбои в работе интернета наблюдаются в Чаде после нападения на здание Национального управления безопасности в столице Нджамене, следует из данных международной службы мониторинга интернета NetBlocks. &quot;Сетевые данные показывают перебои с подключением к интернету в Чаде&quot;, - говорится в сообщении на странице NetBlocks в социальной сети Х.Ранее атака была совершена на здания Национального управления безопасности Чада, несколько человек погибли, власти страны винят в этом участников оппозиционной партии, но заявляют, что ситуация взята под контроль.
https://ria.ru/20240216/chad-1927778015.html
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в мире, чад, нджамена
В мире, Чад, Нджамена
В Чаде наблюдаются сбои в работе интернета

NetBlocks: в Чаде есть сбои в работе интернета после атаки на здание спецслужбы

© AP Photo / Sunday AlambaФлаг Чада в Нджамене
Флаг Чада в Нджамене - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Sunday Alamba
Флаг Чада в Нджамене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбои в работе интернета наблюдаются в Чаде после нападения на здание Национального управления безопасности в столице Нджамене, следует из данных международной службы мониторинга интернета NetBlocks.
«

"Сетевые данные показывают перебои с подключением к интернету в Чаде", - говорится в сообщении на странице NetBlocks в социальной сети Х.

Ранее атака была совершена на здания Национального управления безопасности Чада, несколько человек погибли, власти страны винят в этом участников оппозиционной партии, но заявляют, что ситуация взята под контроль.
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