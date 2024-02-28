https://ria.ru/20240228/chad-1930013038.html
В Чаде напали на здание службы безопасности
В Чаде напали на здание службы безопасности - РИА Новости, 28.02.2024
В Чаде напали на здание службы безопасности
Атака была совершена на здания Национального Управления безопасности Чада, несколько человек погибли, власти страны винят в этом участников оппозиционной... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:42
2024-02-28T15:42
2024-02-28T19:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Атака была совершена на здания Национального Управления безопасности Чада, несколько человек погибли, власти страны винят в этом участников оппозиционной партии, но заявляют, что ситуация взята под контроль. Согласно заявлению министерства связи Чада, оппозиционная Социалистическая партия без границ "подстрекала" к совершению убийства председателя Верховного суда страны, однако покушение не было осуществлено. Секретарь оппозиционной партии, ответственный за ее финансовую деятельность, был задержан. "Тем не менее, ситуация приняла драматический оборот после намеренного нападения сообщников этого человека под управлением элементов Социалистической партии без границ и президента этого движения Яя Дилло на здания Национального управления безопасности страны (ANSE), что привело к гибели нескольких человек", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях министерства. Отмечается, что сейчас ситуация в стране находится под контролем, все причастные к атаке были задержаны или находятся в розыске.
https://ria.ru/20240216/chad-1927778015.html
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в мире, чад
В Чаде напали на здание службы безопасности
Минсвязи Чада: атака совершена на здания СБ, несколько человек погибли
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Атака была совершена на здания Национального Управления безопасности Чада, несколько человек погибли, власти страны винят в этом участников оппозиционной партии, но заявляют, что ситуация взята под контроль.
Согласно заявлению министерства связи Чада, оппозиционная Социалистическая партия без границ "подстрекала" к совершению убийства председателя Верховного суда страны, однако покушение не было осуществлено. Секретарь оппозиционной партии, ответственный за ее финансовую деятельность, был задержан.
«
"Тем не менее, ситуация приняла драматический оборот после намеренного нападения сообщников этого человека под управлением элементов Социалистической партии без границ и президента этого движения Яя Дилло на здания Национального управления безопасности страны (ANSE), что привело к гибели нескольких человек", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях министерства.
Отмечается, что сейчас ситуация в стране находится под контролем, все причастные к атаке были задержаны или находятся в розыске.
Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации