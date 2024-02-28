https://ria.ru/20240228/britaniya-1929940809.html

Глава МВД Британии призвал прекратить регулярные пропалестинские протесты

Глава МВД Британии призвал прекратить регулярные пропалестинские протесты - РИА Новости, 28.02.2024

Глава МВД Британии призвал прекратить регулярные пропалестинские протесты

Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал организаторов пропалестинских демонстраций, регулярно проходящих в стране, прекратить подобные... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T11:36

2024-02-28T11:36

2024-02-28T11:36

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал организаторов пропалестинских демонстраций, регулярно проходящих в стране, прекратить подобные мероприятия, поскольку, по его мнению, ничего нового их участники сказать уже не могут. "Они высказали свою точку зрения и сделали это очень, очень громко, я не уверен, что эти марши каждые пару недель добавляют весомости их аргументам. Они в действительности не говорят ничего нового", - сказал он в интервью газете Times. Министр признал, что данные акции оказывают огромное давление на британскую полицию не только в столице, но и за пределами Лондона. Как отмечает издание, помощник комиссара лондонской полиции Мэтт Твист утверждает, что пропалестинские протесты привели к максимальной нагрузке на правоохранительную систему со времен проведения Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, а парламентский комитет подсчитал, что поддержка правопорядка на пропалестинских маршах с 7 октября по 17 декабря обошлась казне в более чем 25 миллионов фунтов стерлингов, из них 19 миллионов пришлось на столицу. Комментируя манифестации в поддержку Палестины, глава МВД добавил, что члены парламента не должны испытывать давление и менять свою позицию из-за проходящих протестов. Он признает, что в стране есть много людей, придерживающихся точки зрения протестующих, но отмечает, что правительство с ней не согласно. "Позиция правительства Великобритании тщательно продумана, она прагматична. Мы абсолютно четко указали, что в конечном счете - и это давняя позиция правительства Великобритании - мы хотим видеть устойчивое решения на основе двух государств", - сказал министр. По его словам, правительство не собирается ее пересматривать из-за того, что люди выходят на улицы. Глава МВД также добавил, что правительство рассмотрит вопрос об изменении правил проведения протестов, обязав организаторов уведомлять полицию не позднее чем за шесть дней. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240228/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, великобритания, джеймс клеверли, хамас, оон, мвд великобритании, сектор газа, палестина