https://ria.ru/20240228/briks-1930099923.html

В БРИКС предложили объединить биржевые инфраструктуры, заявили в Минфине

В БРИКС предложили объединить биржевые инфраструктуры, заявили в Минфине - РИА Новости, 28.02.2024

В БРИКС предложили объединить биржевые инфраструктуры, заявили в Минфине

Многие страны БРИКС высказывают идею интеграции биржевой инфраструктуры стран, такая синергия положительно влияет на фондовые рынки, позволит инвесторам и... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T23:53

2024-02-28T23:53

2024-02-28T23:53

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САН-ПАУЛУ, 28 фев - РИА Новости. Многие страны БРИКС высказывают идею интеграции биржевой инфраструктуры стран, такая синергия положительно влияет на фондовые рынки, позволит инвесторам и эмитентам участвовать на рынках стран-партнеров, сообщил РИА Новости замминистра финансов РФ Иван Чебесков по итогам встречи глав минфинов и ЦБ стран БРИКС. Встреча прошла 27 февраля в бразильском Сан-Паулу. "Мы в целом заявили эту идею (создания ассоциации бирж и участников ценных бумаг БРИКС - ред). Центральный банк тоже говорил о том, что нам нужно объединить наши биржевые депозитарные инфраструктуры. Про это тоже несколько коллег-партнеров из стран БРИКС говорили, что рынки капитала - это эффективная возможность перераспределения капитала как внутри страны, так и внутри стран-партнеров, надо дать возможность инвесторам из разных стран участвовать на рынке ценных бумаг других стран и возможность привлекать капитал на других рынках", - сказал замминистра. Такая синергия положительно влияет на фондовые рынки всех стран и помогает таким образом увеличивать ликвидность, снижать транзакционные издержки, полагает Чебесков. "В целом мы тоже видим, что у многих стран есть интерес к тому, чтобы такая интеграция происходила. Сейчас все понимают, что интеграция происходит в основном за счет инфраструктуры, которая базируется на западном рынке, это как и большие фондовые биржи, так и депозитарные инфраструктуры, такая как Euroclear, Clearstream", - сказал замминистра.

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

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россия, сан-паулу (город), брикс, центральный банк рф (цб рф), в мире