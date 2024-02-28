https://ria.ru/20240228/briks-1930099150.html

Деловой совет БРИКС проработает идею общей перестраховочной компании

Деловой совет БРИКС проработает идею общей перестраховочной компании - РИА Новости, 28.02.2024

Деловой совет БРИКС проработает идею общей перестраховочной компании

Деловой совет БРИКС прорабатывает идею создания общей перестраховочной компании в рамках объединения, это поможет бизнесу снизить издержки и зависимость от... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T23:44

2024-02-28T23:44

2024-02-28T23:44

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САН-ПАУЛУ, 28 фев — РИА Новости. Деловой совет БРИКС прорабатывает идею создания общей перестраховочной компании в рамках объединения, это поможет бизнесу снизить издержки и зависимость от западной инфраструктуры, сообщил РИА Новости замглавы Минфина России Иван Чебесков. В бразильском Сан-Паулу 27 февраля прошла встреча министров финансов и глав ЦБ стран БРИКС. "Мы эту тему заявляли в рамках Делового совета БРИКС. Эта тема сейчас прорабатывается. Это не на треке минфинов и центральных банков, а на треке коммерческих организаций, но мы будем всячески этому содействовать", - сказал замминистра. Идея простая: чтобы у бизнеса была возможность страховать свои риски и снижать транзакционные издержки в торговле внутри объединения, им нужны механизмы управления рисками, пояснил Чебесков. "Сейчас в основном все эти механизмы - перестраховочные пулы, страховые компании - в основном этот бизнес находится в Лондоне, Нью-Йорке, в западном контуре. И получается, что страны БРИКС за это платят. Платят за эту инфраструктуру, платят дополнительные издержки за то, чтобы ей пользоваться, и в какой-то степени от нее зависят: когда инфраструктура становится слишком большой, она начинает и монополизировать рынок в какой-то степени, и может использовать и ограничивать доступ к этой инфраструктуре", — добавил замминистра. "В целом мы видим поддержку от наших партнеров, что такая инфраструктура нужна. Конкретных шагов не обсуждалось, как конкретно к этому двигаться, но мы будем надеяться, что в рамках Делового совета этот вопрос будет продвигаться и прорабатываться", — сказал Чебесков.

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

https://ria.ru/20240228/brics-1930094455.html

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экономика, россия, брикс, центральный банк рф (цб рф), лондон, сан-паулу (город)