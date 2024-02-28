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Страны БРИКС поддержали возможность платежей через независимые каналы - РИА Новости, 28.02.2024
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23:34 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/brics-1930098789.html
Страны БРИКС поддержали возможность платежей через независимые каналы
Страны БРИКС поддержали возможность платежей через независимые каналы - РИА Новости, 28.02.2024
Страны БРИКС поддержали возможность платежей через независимые каналы
Министры финансов БРИКС поддержали возможность проведения платежей через независимые каналы, но конкретные решения пока не обсуждались, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T23:34
2024-02-28T23:34
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САН-ПАУЛУ, 28 фев — РИА Новости. Министры финансов БРИКС поддержали возможность проведения платежей через независимые каналы, но конкретные решения пока не обсуждались, сообщил РИА Новости замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. Накануне в Сан-Паулу прошла встреча министров финансов и глав ЦБ БРИКС. Чебесков напомнил, что Минфин РФ выступает за создание единой цифровой платформы, своего рода технологического шлюза для возможного объединения как цифровых валют центральных банков, так и национальных систем передачи финансовых сообщений. "Технологии сейчас позволяют создать программное обеспечение, к которому может подключиться любой банк из стран БРИКС и, по сути, работать через этот шлюз, через эту платформу, проводить расчеты без того, чтобы иметь корреспондентские отношения с огромным количеством банков из других стран", - сказал Чебесков. "Мы предлагаем упростить таким образом взаимодействие между банками и создать независимые каналы платежей и передачи финансовых сообщений", - уточнил он. Чебесков отметил, что пока сложно оценить, насколько страны БРИКС технологически и институционально готовы к присоединению к такой платформе. "Пока разговор был на уровне концепции, мы видим, что целеполагание у них близко к нашему, они видят, что к этому нужно идти. Вопрос, как быстро они будут готовы к практической реализации этого механизма, конечно, пока на него ответить сложно. Мы с коллегами будем над этим вопросом работать и в рамках многостороннего сотрудничества, и в рамках двустороннего сотрудничества", - добавил замминистра. "Концепция торговли в национальных валютах и возможность проведения платежей через независимые каналы в целом была поддержана. Какое конкретное технологическое решение, на базе чего это технологическое решение будет основано, вот эти детали не обсуждались", - подчеркнул он.
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россия, брикс, центральный банк рф (цб рф), сан-паулу (город), в мире
Россия, БРИКС, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сан-Паулу (город), В мире
Страны БРИКС поддержали возможность платежей через независимые каналы

Главы Минфинов БРИКС поддержали возможность платежей через независимые каналы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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САН-ПАУЛУ, 28 фев — РИА Новости. Министры финансов БРИКС поддержали возможность проведения платежей через независимые каналы, но конкретные решения пока не обсуждались, сообщил РИА Новости замглавы Минфина РФ Иван Чебесков.
Накануне в Сан-Паулу прошла встреча министров финансов и глав ЦБ БРИКС.
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Чебесков напомнил, что Минфин РФ выступает за создание единой цифровой платформы, своего рода технологического шлюза для возможного объединения как цифровых валют центральных банков, так и национальных систем передачи финансовых сообщений. "Технологии сейчас позволяют создать программное обеспечение, к которому может подключиться любой банк из стран БРИКС и, по сути, работать через этот шлюз, через эту платформу, проводить расчеты без того, чтобы иметь корреспондентские отношения с огромным количеством банков из других стран", - сказал Чебесков.
"Мы предлагаем упростить таким образом взаимодействие между банками и создать независимые каналы платежей и передачи финансовых сообщений", - уточнил он.
Чебесков отметил, что пока сложно оценить, насколько страны БРИКС технологически и институционально готовы к присоединению к такой платформе.
"Пока разговор был на уровне концепции, мы видим, что целеполагание у них близко к нашему, они видят, что к этому нужно идти. Вопрос, как быстро они будут готовы к практической реализации этого механизма, конечно, пока на него ответить сложно. Мы с коллегами будем над этим вопросом работать и в рамках многостороннего сотрудничества, и в рамках двустороннего сотрудничества", - добавил замминистра.
"Концепция торговли в национальных валютах и возможность проведения платежей через независимые каналы в целом была поддержана. Какое конкретное технологическое решение, на базе чего это технологическое решение будет основано, вот эти детали не обсуждались", - подчеркнул он.
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