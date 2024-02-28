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В Босфоре приостановили судоходство из-за тумана - РИА Новости, 28.02.2024
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10:41 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/bosfor-1929925250.html
В Босфоре приостановили судоходство из-за тумана
В Босфоре приостановили судоходство из-за тумана - РИА Новости, 28.02.2024
В Босфоре приостановили судоходство из-за тумана
Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле, в очереди порядка 200 судов. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:41
2024-02-28T10:41
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СТАМБУЛ, 28 фев - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле, в очереди порядка 200 судов. Судоходство в проливе приостановлено с 9.30 среды по местному времени (совпадает с мск), сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. По подсчетам корреспондента РИА Новости, на 10.30 в очереди на проход через Босфор 197 судов, еще три уже находились в Босфоре, когда транзит через него был прекращен. Среди ожидающих в очереди и суда под флагом РФ. В ряде районов Стамбула наблюдается сильный туман, синоптики сообщают о повышенных показателях загрязнения воздуха.
https://ria.ru/20240212/sudokhodstvo-1926906252.html
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в мире, россия, босфор, стамбул
В мире, Россия, Босфор, Стамбул
В Босфоре приостановили судоходство из-за тумана

В Босфоре приостановили судоходство из-за тумана, в очереди порядка 200 судов

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 фев - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле, в очереди порядка 200 судов.
Судоходство в проливе приостановлено с 9.30 среды по местному времени (совпадает с мск), сообщило генеральное управление береговой охраны Турции.
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По подсчетам корреспондента РИА Новости, на 10.30 в очереди на проход через Босфор 197 судов, еще три уже находились в Босфоре, когда транзит через него был прекращен. Среди ожидающих в очереди и суда под флагом РФ.
В ряде районов Стамбула наблюдается сильный туман, синоптики сообщают о повышенных показателях загрязнения воздуха.
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