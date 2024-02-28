https://ria.ru/20240228/bosfor-1929925250.html

В Босфоре приостановили судоходство из-за тумана

В Босфоре приостановили судоходство из-за тумана - РИА Новости, 28.02.2024

В Босфоре приостановили судоходство из-за тумана

Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле, в очереди порядка 200 судов. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T10:41

2024-02-28T10:41

2024-02-28T10:41

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СТАМБУЛ, 28 фев - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле, в очереди порядка 200 судов. Судоходство в проливе приостановлено с 9.30 среды по местному времени (совпадает с мск), сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. По подсчетам корреспондента РИА Новости, на 10.30 в очереди на проход через Босфор 197 судов, еще три уже находились в Босфоре, когда транзит через него был прекращен. Среди ожидающих в очереди и суда под флагом РФ. В ряде районов Стамбула наблюдается сильный туман, синоптики сообщают о повышенных показателях загрязнения воздуха.

https://ria.ru/20240212/sudokhodstvo-1926906252.html

https://ria.ru/20240209/baltika-1926440935.html

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