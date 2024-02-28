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В США произошел инцидент с бомбардировщиком, способным нести ядерное оружие - РИА Новости, 28.02.2024
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01:26 28.02.2024 (обновлено: 01:33 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/bombardirovschik-1929887079.html
В США произошел инцидент с бомбардировщиком, способным нести ядерное оружие
В США произошел инцидент с бомбардировщиком, способным нести ядерное оружие - РИА Новости, 28.02.2024
В США произошел инцидент с бомбардировщиком, способным нести ядерное оружие
Представитель авиабазы Майнот в штате Северная Дакота подтвердил РИА Новости недавний инцидент с стратегическим бомбардировщиком ВВС США B-52, совершившим... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T01:26
2024-02-28T01:33
в мире
сша
северная дакота
b-52
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Представитель авиабазы Майнот в штате Северная Дакота подтвердил РИА Новости недавний инцидент с стратегическим бомбардировщиком ВВС США B-52, совершившим экстренную посадку из-за возгорания двигателя, ведется расследование. Представитель авиабазы в комментарии агентству подтвердил аварийную посадку самолета на прошлой неделе по причине возгорания одного из двигателей. Он добавил, что никто из членов экипажа не пострадал. Есть ли повреждения у самолета, собеседник агентства не раскрыл. "В настоящий момент инцидент расследуется", — отметил он.Ранее во вторник издание Air and Space Forces Magazine сообщало, что бомбардировщик США B-52, способный нести ядерное оружие, в прошлую пятницу совершил экстренную посадку на базе Майнот. По данным собеседника СМИ, в ходе полета у самолета загорелся один из двигателей, однако экипажу удалось безопасно приземлиться, пострадало только крыло бомбардировщика. Среди экипажа пострадавших нет.
https://ria.ru/20240226/bombardirovschiki-1929029696.html
https://ria.ru/20240224/ssha-1929228852.html
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в мире, сша, северная дакота, b-52
В мире, США, Северная Дакота, B-52
В США произошел инцидент с бомбардировщиком, способным нести ядерное оружие

Представитель авиабазы Майнот: инцидент с американским B-52 расследуется

© U.S. Air Force photo by Christopher OkulaБомбардировщик B-52
Бомбардировщик B-52
© U.S. Air Force photo by Christopher Okula
Бомбардировщик B-52. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Представитель авиабазы Майнот в штате Северная Дакота подтвердил РИА Новости недавний инцидент с стратегическим бомбардировщиком ВВС США B-52, совершившим экстренную посадку из-за возгорания двигателя, ведется расследование.
Представитель авиабазы в комментарии агентству подтвердил аварийную посадку самолета на прошлой неделе по причине возгорания одного из двигателей. Он добавил, что никто из членов экипажа не пострадал. Есть ли повреждения у самолета, собеседник агентства не раскрыл.
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"В настоящий момент инцидент расследуется", — отметил он.
Ранее во вторник издание Air and Space Forces Magazine сообщало, что бомбардировщик США B-52, способный нести ядерное оружие, в прошлую пятницу совершил экстренную посадку на базе Майнот. По данным собеседника СМИ, в ходе полета у самолета загорелся один из двигателей, однако экипажу удалось безопасно приземлиться, пострадало только крыло бомбардировщика. Среди экипажа пострадавших нет.
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