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Цена на биткоин превысила 60 тысяч долларов

Цена на биткоин превысила 60 тысяч долларов - РИА Новости, 28.02.2024

Цена на биткоин превысила 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина растет более чем на 6% в среду днем, впервые с ноября 2021 года превышая отметку в 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T20:39

2024-02-28T20:39

2024-02-28T20:39

экономика

сша

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Стоимость биткоина растет более чем на 6% в среду днем, впервые с ноября 2021 года превышая отметку в 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.39 мск дорожал на 6,07% за сутки - до 60 291 долларов, что является максимумом с ноября 2021 года. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,08% - в среднем до 60 227 доллара. Динамика также приводится за сутки. Таким образом, криптовалюта приближается к историческому максимуму, который составляет 69 тысяч долларов. Он был установлен 10 ноября 2021 года. "Мы видим свидетельства повышенного интереса со стороны инвесторов, стремящихся получить доступ к "цифровому золоту". История показывает, что впереди еще более крутые и жестокие ралли", — сказал агентству Блумберг руководитель отдела исследований цифровых активов в VanEck Associates Мэтью Сигел (Matthew Sigel). Биткоин дорожает пятый день подряд, за это время его стоимость увеличилась на 17%. С начала года криптовалюта прибавила в цене 40%. В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту.

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экономика, сша