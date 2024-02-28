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Цена на биткоин превысила 60 тысяч долларов - РИА Новости, 28.02.2024
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20:39 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/bitcoin-1930082641.html
Цена на биткоин превысила 60 тысяч долларов
Цена на биткоин превысила 60 тысяч долларов - РИА Новости, 28.02.2024
Цена на биткоин превысила 60 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет более чем на 6% в среду днем, впервые с ноября 2021 года превышая отметку в 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T20:39
2024-02-28T20:39
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Стоимость биткоина растет более чем на 6% в среду днем, впервые с ноября 2021 года превышая отметку в 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.39 мск дорожал на 6,07% за сутки - до 60 291 долларов, что является максимумом с ноября 2021 года. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,08% - в среднем до 60 227 доллара. Динамика также приводится за сутки. Таким образом, криптовалюта приближается к историческому максимуму, который составляет 69 тысяч долларов. Он был установлен 10 ноября 2021 года. "Мы видим свидетельства повышенного интереса со стороны инвесторов, стремящихся получить доступ к "цифровому золоту". История показывает, что впереди еще более крутые и жестокие ралли", — сказал агентству Блумберг руководитель отдела исследований цифровых активов в VanEck Associates Мэтью Сигел (Matthew Sigel). Биткоин дорожает пятый день подряд, за это время его стоимость увеличилась на 17%. С начала года криптовалюта прибавила в цене 40%. В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту.
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экономика, сша
Экономика, США
Цена на биткоин превысила 60 тысяч долларов

Цена на биткоин превысила 60 тысяч долларов впервые с ноября 2021 г

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Стоимость биткоина растет более чем на 6% в среду днем, впервые с ноября 2021 года превышая отметку в 60 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.39 мск дорожал на 6,07% за сутки - до 60 291 долларов, что является максимумом с ноября 2021 года.
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По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,08% - в среднем до 60 227 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Таким образом, криптовалюта приближается к историческому максимуму, который составляет 69 тысяч долларов. Он был установлен 10 ноября 2021 года.
"Мы видим свидетельства повышенного интереса со стороны инвесторов, стремящихся получить доступ к "цифровому золоту". История показывает, что впереди еще более крутые и жестокие ралли", — сказал агентству Блумберг руководитель отдела исследований цифровых активов в VanEck Associates Мэтью Сигел (Matthew Sigel).
Биткоин дорожает пятый день подряд, за это время его стоимость увеличилась на 17%. С начала года криптовалюта прибавила в цене 40%. В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту.
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