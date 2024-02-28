https://ria.ru/20240228/biden-1930093361.html
Байден рассказал о результатах медобследования
Байден рассказал о результатах медобследования - РИА Новости, 28.02.2024
Байден рассказал о результатах медобследования
Президент США Джо Байден заявил, что его медицинское обследование не выявило ничего нового. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T22:32
2024-02-28T22:32
2024-02-28T22:32
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его медицинское обследование не выявило ничего нового. "Они (результаты обследования - ред.) ничем не отличаются от прошлогодних", - сказал Байден журналистам в Белом доме. Год назад терапевт Байдена после обследования предоставил краткое заключение о том, что американский лидер здоров и в состоянии успешно выполнять свои обязанности.
https://ria.ru/20240227/bayden-1929819347.html
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в мире, сша, джо байден
Байден рассказал о результатах медобследования
Байден: медобследование не выявило ничего нового
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его медицинское обследование не выявило ничего нового.
"Они (результаты обследования - ред.) ничем не отличаются от прошлогодних", - сказал Байден журналистам в Белом доме.
Год назад терапевт Байдена после обследования предоставил краткое заключение о том, что американский лидер здоров и в состоянии успешно выполнять свои обязанности.
Байден ошибся, отвечая на вопрос о планах на будущее