https://ria.ru/20240228/biden-1930093361.html

Байден рассказал о результатах медобследования

Байден рассказал о результатах медобследования - РИА Новости, 28.02.2024

Байден рассказал о результатах медобследования

Президент США Джо Байден заявил, что его медицинское обследование не выявило ничего нового. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T22:32

2024-02-28T22:32

2024-02-28T22:32

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его медицинское обследование не выявило ничего нового. "Они (результаты обследования - ред.) ничем не отличаются от прошлогодних", - сказал Байден журналистам в Белом доме. Год назад терапевт Байдена после обследования предоставил краткое заключение о том, что американский лидер здоров и в состоянии успешно выполнять свои обязанности.

https://ria.ru/20240227/bayden-1929819347.html

сша

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в мире, сша, джо байден