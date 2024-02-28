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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 28.02.2024 (обновлено: 08:20 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/bespilotnik-1929901727.html
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 28.02.2024
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Системы ПВО сбили украинский дрон в небе над Белгородской областью, заявили в Минобороны. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T07:15
2024-02-28T08:20
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Системы ПВО сбили украинский дрон в небе над Белгородской областью, заявили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.Накануне над областью сбили три дрона, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений не было. А 26 февраля при атаке украинского БПЛА в селе Почаево погибли три человека.С апреля 2022 года в Белгородской области и других приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Системы ПВО сбили украинский дрон в небе над Белгородской областью, заявили в Минобороны.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Украине началась мировая война дронов
20 января, 08:00
Накануне над областью сбили три дрона, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений не было. А 26 февраля при атаке украинского БПЛА в селе Почаево погибли три человека.
С апреля 2022 года в Белгородской области и других приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.
Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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