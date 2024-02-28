https://ria.ru/20240228/bespilotnik-1929901727.html

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 28.02.2024

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Системы ПВО сбили украинский дрон в небе над Белгородской областью, заявили в Минобороны. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T07:15

2024-02-28T07:15

2024-02-28T08:20

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Системы ПВО сбили украинский дрон в небе над Белгородской областью, заявили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.Накануне над областью сбили три дрона, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений не было. А 26 февраля при атаке украинского БПЛА в селе Почаево погибли три человека.С апреля 2022 года в Белгородской области и других приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф